logo

BTC/USD

30612.69

ETH/USD

1885.21

LTC/USD

89.07

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия После экстренного обращения Путина появился ответ Пригожина
commentss НОВОСТИ Все новости

После экстренного обращения Путина появился ответ Пригожина

Пригожин дерзко ответил Путину, что никто из его бойцов не собирается приходить с повинной

сегодня, 12:50 comments1102
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Никто из наемников ЧВК "Вагнер" не придет с повинной по требованию президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем аудио-обращении сделал главарь и финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

После экстренного обращения Путина появился ответ Пригожина

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"По поводу предательства родины президент ошибается. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии...", – заявил Пригожин.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По его словам, когда ему поступил приказ – воевать с Украиной, то он со своими бойцами отправился на войну. Но потом оказалось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые положены на них, разворовываются. Российские чиновники погрязли в воровстве и коррупции. Именно поэтому сегодня люди идут на Москву.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия получила необходимый приказ о нейтрализации организовавших вооруженный мятеж на территории РФ. Об этом во время своего экстренного видеообращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин, намекнув, что в России хотят провести переворот и расколоть российское общество.

Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшие часы будут ключевыми: в британской разведке сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ. В Лондоне считают, что Пригожин действительно собирается дойти до Москвы.

Ранее "Комментарии" писали – главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Дарина

сегодня, 12:27

Хотілося б, щоб електронно перекладений текст статті все ж таки хтось перечитував, щоб не було "годинника" замість "години". Автор же ж хоче, щоб його вважали журналістом

Ключовий годинник

сегодня, 12:05

"...найближчий годинник буде ключовим..." Страшне перо не в гусака


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!