После экстренного обращения Путина появился ответ Пригожина

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Кравцев Сергей
Никто из наемников ЧВК "Вагнер" не придет с повинной по требованию президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем аудио-обращении сделал главарь и финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников
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По его словам, когда ему поступил приказ – воевать с Украиной, то он со своими бойцами отправился на войну. Но потом оказалось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые положены на них, разворовываются. Российские чиновники погрязли в воровстве и коррупции. Именно поэтому сегодня люди идут на Москву.
Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия получила необходимый приказ о нейтрализации организовавших вооруженный мятеж на территории РФ. Об этом во время своего экстренного видеообращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин, намекнув, что в России хотят провести переворот и расколоть российское общество.
Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшие часы будут ключевыми: в британской разведке сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ. В Лондоне считают, что Пригожин действительно собирается дойти до Москвы.
Ранее "Комментарии" писали – главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Обсуждения
Новости
Дарина
сегодня, 12:27
Хотілося б, щоб електронно перекладений текст статті все ж таки хтось перечитував, щоб не було "годинника" замість "години". Автор же ж хоче, щоб його вважали журналістом
Ключовий годинник
сегодня, 12:05
"...найближчий годинник буде ключовим..." Страшне перо не в гусака