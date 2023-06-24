После экстренного обращения Путина появился ответ Пригожина

Никто из наемников ЧВК "Вагнер" не придет с повинной по требованию президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем аудио-обращении сделал главарь и финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

"По поводу предательства родины президент ошибается. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии...", – заявил Пригожин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, когда ему поступил приказ – воевать с Украиной, то он со своими бойцами отправился на войну. Но потом оказалось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые положены на них, разворовываются. Российские чиновники погрязли в воровстве и коррупции. Именно поэтому сегодня люди идут на Москву.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская армия получила необходимый приказ о нейтрализации организовавших вооруженный мятеж на территории РФ. Об этом во время своего экстренного видеообращения к россиянам заявил президент РФ Владимир Путин, намекнув, что в России хотят провести переворот и расколоть российское общество.

Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшие часы будут ключевыми: в британской разведке сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ. В Лондоне считают, что Пригожин действительно собирается дойти до Москвы.

Ранее "Комментарии" писали – главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



