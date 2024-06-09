Появилась истерическая реакция Медведева на заявление Шольца по поводу войны в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия не отойдет от "своих империалистических планов". Однако Шольц добавил, что Путин не выигрывает войну в Украине, которой помогают западные партнеры. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев



Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев с оскорблениями набросился на канцлера Олафа Шольца и в своей пропагандистской тираде критикует немецкого лидера.

"Протухшая ливерная колбаса Шольц неожиданно разговорился и понес откровенный бред. Или, как бы сказали известным у нас языком, рамсы спутал. Шольц заявил, что российский президент должен признать, что Украина сильна и ее не поставить на колени", — пишет Медведев.

На этом Медведев не остановился и продолжил высказывать оскорбительные заявления по поводу канцлера Германии Олафа Шольца.

"Стыдно. Ему бы, говнюку, просто стать на колени и покаяться перед украинцами. Впрочем, ничтожество — во всем ничтожество", — сказал Медведев.

В начале июня Международная федерация за права человека обратилась в Международный уголовный суд с запросом выдать ордер на арест Дмитрия Медведева и других российских пропагандистов из-за преследования украинцев посредством языка ненависти. Кроме Медведева, в список также попали Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Сергей Мардан и Алексей Громов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной и назвал страну, которая получит порцию радиоактивного пепла.

Также "Комментарии" писали об истерике российской пропагандистки Ольги Скабеевой на разрешение Запада Украине бить по России. Подобным образом также отреагировал другой российский пропагандист Владимир Соловьев, заявивший об уничтожении немецких городов.