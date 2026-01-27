Появилось первое видео Адама Кадырова после ДТП: что с ним не так

У Instagram Адама Кадырова появилось первое видео после сообщений о его участии в ДТП в Грозном. Ролик, который быстро исчез со сторис, привлек внимание не только самим фактом публикации, но и деталями, ставящими под сомнение его актуальность.

Адам Кадыров. Фото из открытых источников

На опубликованном видео сын председателя Чечни Рамзана Кадырова сидит за столом в ковбойской шляпе. Однако, как выяснили журналисты издания "Важные истории", ролик был снят еще 9 января, то есть до аварии Адама Кадырова.

Это подтверждает анализ кадров, ведь видео сделано во время турнира по смешанным единоборствам ACA 198. Аналогичные кадры с этого мероприятия ранее публиковал в соцсетях и Рамзан Кадыров.

На видео наложен монолог Эддарда Старка из сериала "Игра престолов" о чести и готовности умереть, а также музыкальный фрагмент из песни Тимура Муцураева "Они ушли", которая в России признана экстремистской. Однако впоследствии видео из Instagram Адама Кадырова было удалено.

Напомним, что после сообщений о ДТП в Грозном в город прилетал "Летающий госпиталь" МЧС, а источники предполагали, что Адама Кадырова могли срочно доставить в Москву. Впоследствии появилась информация, что его состояние улучшилось. В середине недели это подтвердили источники, близкие к федеральным и чеченским властям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кадыров выложил "консервы" со своим сыном Адамом после его госпитализации из-за тяжелого ДТП.

Также "Комментарии" писали, что Кремль готовится к смерти Кадырова. Считается, что у чеченского лидера серьезные проблемы со здоровьем и скоро он может потерять власть.