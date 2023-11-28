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Провал плана Путина: теперь у Кремля новая проблема

План Путина заключался в создании миграционного кризиса в Финляндии, однако финским властям удалось вовремя закрыть границы. Теперь Кремль должен сам разбираться с мигрантами, завезенными в Россию.

сегодня, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Попытки Путина специально создать миграционный кризис на границе Финляндии потерпели неудачу из-за быстрой реакции финского правительства. В результате мигранты, которых Кремль хотел использовать против Финляндии, остались в России и стали проблемой Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ISW.

Провал плана Путина: теперь у Кремля новая проблема

План Путина повлечь за собой миграционный кризис потерпел крах. Фото из открытых источников

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна готова закрыть при необходимости последний пункт пропуска на границе с Россией. Эту позицию премьера поддерживает и финское правительство, заявившее, что предпримет все необходимые меры, чтобы остановить миграционный кризис, который искусственно создала Россия.


Институт изучения войны из российских источников узнал, что план Путина поступил из администрации российского президента руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву. Колокольцев должен был собрать в России мигрантов из Африки, Ближнего Востока и других стран, чтобы отправить их на границы с Финляндией для создания миграционного кризиса.

Однако финским властям удалось остановить большинство нелегальных мигрантов от пересечения границы. Поэтому план Путина провалился, а у российских властей возникли новые проблемы, с которыми придется разбираться Кремлю.

"Анонимный источник пожаловался, что пограничные власти Финляндии не позволили большинству мигрантов пересечь территорию Финляндии, и что российские власти теперь должны поселять мигрантов в России", — пишут ISW в своем отчете.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия направила войска к своей границе с РФ. Такое решение было принято из-за возможных попыток нелегальных мигрантов из России прорвать границу. После таких событий еще одна европейская страна объявила о готовности закрыть общую с Россией границу.

Также "Комментарии" писали, что МИД РФ отреагировали на закрытие границы Финляндией и заявили о якобы русофобии со стороны финских властей.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-27-2023
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