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Путин экстренно покинул Москву: разведка узнала, где сейчас диктатор

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уверяет, что Путин все еще находится в Москве, но у разведки другие данные

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президента России Владимира Путина уже нет в Москве. Он экстренно выехал из столицы РФ на Валдай. В то же время пресс-секретарь российского президента опровергает эту информацию, уверяя СМИ, что Путин продолжает работать в Москве. Как передает портал "Комментарии", о фактическом побеге Путина из Москвы пишет "УП", ссылаясь на собственные источники в украинской разведке.

Путин экстренно покинул Москву: разведка узнала, где сейчас диктатор

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Украинским спецслужбам стало известно, что Путин действительно сегодня еще находился в Москве, но затем его экстренно решили вывезти на Валдай. При этом у силовиков нет уверенности, что удастся отбросить "вагнеровцев" от столицы России. Именно поэтому обсуждается вариант минирования мостов в России.


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Утром Владимир Путин в экстренном видеообращении к россиянам заговорил о мятеже и измене в России, отдав приказ войскам на ликвидацию тех, кто пытается расколоть российское общество. 

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — мятеж Пригожина: почему внутри РФ начинается период "спецопераций" – устоит ли режим Путина.





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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/24/7408353/
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