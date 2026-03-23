Кравцев Сергей
Ликвидация лидеров Ирана во время американо-израильской операции будет иметь очень глубокие последствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.
Главный рупор Кремля заявил, что Россия надеется на то, что подобные ситуации не станут нормой.
"Комментарии" сообщали – европейские лидеры все чаще выражают опасения, что эскалация конфликта вокруг Ирана может привести к сокращению поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.
Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали раньше? Как происходящее может отразиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось по этим вопросам, собрав мнения экспертов.