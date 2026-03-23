Ликвидация лидеров Ирана во время американо-израильской операции будет иметь очень глубокие последствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Главный рупор Кремля заявил, что Россия надеется на то, что подобные ситуации не станут нормой.

"Это действительно реальность, в которой мы живем, но будем надеяться, что это не нормальность. И в любом случае это не нормальность, которая и в дальнейшем будет иметь очень глубокие последствия. Это не может не оставаться без последствий", — отметил Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — "врагов ждет много сюрпризов": министр обороны Израиля заявил об убийстве соратника Хаменеи.

"Комментарии" сообщали – европейские лидеры все чаще выражают опасения, что эскалация конфликта вокруг Ирана может привести к сокращению поддержки Украины со стороны США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля.




