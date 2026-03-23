Путін може стати наступний: який крок США у Ірані схвилював верхівку Кремля найбільше

Ліквідація лідерів Ірану під час американо-ізраїльської операції матимуть дуже глибокі наслідки. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Головний рупор Кремля заявив, що Росія сподівається на те, що такі ситуації не стануть нормою.

"Це дійсно реальність, в якій ми живемо, але будемо сподіватися, що це не нормальність. І в будь-якому випадку це не нормальність, яка має і надалі матиме дуже глибокі наслідки. Це не може не залишатися без наслідків", — зазначив Дмитро Пєсков.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.



