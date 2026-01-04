Путин попал в ловушку: 2026 поставит диктатора перед рискованным выбором

2026 год поставит российского диктатора Владимира Путина перед выбором, в котором ни один сценарий больше не гарантирует стабильности. Об этом пишет эксперт по российской безопасности Марк Галеотти в колонке The Sunday Times. По его мнению, Кремль оказался в стратегической ловушке между продолжением войны и попытками договориться о мире, когда оба пути несут серьезные угрозы режиму.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Марк Галеотти обращает внимание на показательно осторожное новогоднее обращение Путина, лишенное сильных обещаний или радикальных заявлений. По мнению аналитика, это свидетельствует о нежелании главы Кремля брать на себя обязательство накануне года, который может принести как условное соглашение по Украине, так и внутренние потрясения.

Несмотря на медленный и кровавый характер наступления, Россия наращивает контроль над оккупированными территориями. Российская армия адаптировалась к современной войне, активно используя дроны, управляемые авиабомбы и тактику мелких прорывов. Это подпитывает убеждение Кремля, что продолжение войны все еще может принести желаемый результат.

Однако в России обостряются внутренние проблемы. Экономическое истощение усложняет набор добровольцев, а переход к массовому привлечению срочников или резервистов в преддверии выборов в Госдуму в 2026 году несет политические риски.

По словам Галеотти, Кремль подстроит выборы под себя, однако чем очевиднее будет фальсификация результатов, тем выше угроза протестов. В качестве примера аналитик указывает на события 2011-2013 годов.

Другой вариант, а именно попытка сделать ставку на переговоры, тоже выглядит неуверенным. Обозреватель указывает, что в Москве признают, что временное сближение с администрацией Дональда Трампа не гарантирует стратегическое соглашение, а Украина без надежных гарантий безопасности вряд ли согласится на территориальные уступки.

В итоге, Галеотти считает, что главная проблема Путина в его осторожности. По его словам, в 2026 году российскому диктатору придется избрать не самый выгодный, а наименее опасный путь.

