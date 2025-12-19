Путин признался, что влюблен: кто его фаворитки (ФОТО)

Президент России Владимир Путин во время подведения так называемых "результатов года" в Москве 19 декабря неожиданно заявил, что он "влюблен". Такое заявление он сделал во время прямой линии. Поэтому "Комментарии" собрали всю информацию о вероятных фаворитках кремлевского диктатора.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

После официального развода Путина с Людмилой Шкребневой в 2013 году его личная жизнь стала предметом постоянных слухов. В Кремле традиционно избегают каких-либо комментариев, заявляя, что глава РФ "женат на России". Однако на этот раз, отвечая на вопросы пропагандистки, Путин признал, что находится в любви.

Самыми стойкими остаются слухи о его связи с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой , которые циркулируют еще с 2008 года. Несмотря на неоднократные опровержения, СМИ регулярно публикуют расследование о роскошной недвижимости Кабаевой и ее возможной роли матери детей российского диктатора.

В 2020 году широкую огласку получила история Светланы Кривоногих после расследования издания "Проект". Бывшей уборщице, внезапно ставшей совладелицей банка "Россия" и владелицей элитной недвижимости, приписывали роман с Путиным в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Ее дочь Елизавета Кривоногих, известная как Луиза Розова, имеет заметное внешнее сходство с президентом РФ. В 2025 году СМИ сообщали, что она проживает в Париже и делала неоднозначные заявления о "человеке, который разрушил его жизнь".

В 2024-2025 годах в фокусе внимания оказалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина . Слухи о ее особом статусе подогреваются активной публичной деятельностью и сходством типажа с предыдущими пассиями Путина. В соцсетях активно обсуждали версию, что она якобы заменила Алину Кабаеву как "главную фаворитку". В ноябре 2025 года стало известно, что Мизулина вышла замуж за российского певца-пропагандиста Shaman в оккупированном Донецке.

Еще одним именем, появлявшимся в слухах 2024–2025 годов, стала фигуристка Камила Валиева . После допингового скандала и его отстранения от соревнований внимание СМИ привлекли публичные слова поддержки со стороны Путина, а также появление спортсменки на официальных мероприятиях. Это породило спекуляции о ее возможной роли "новой фаворитки", учитывая, что на тот момент ей было всего 19 лет.

Также не утихают слухи вокруг 23-летней фигуристки Алины Загитовой . После триумфа на Олимпиаде 2018 ее стремительная карьера — от телеведущей на Первом канале до участницы дорогих ледовых шоу — стала основанием для сравнений с историей Алины Кабаевой.



