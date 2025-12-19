Путін зізнався, що закоханий: хто його фаворитки (ФОТО)

Президент Росії Володимир Путін під час підбиття так званих "підсумків року" в Москві 19 грудня несподівано заявив, що він "закоханий". Таку заяву він зробив під час прямої лінії. Тож "Коментарі" зібрали усю інформацію про ймовірних фавориток кремлівського диктатора.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Після офіційного розлучення Путіна з Людмилою Шкребньовою у 2013 році його особисте життя стало предметом постійних чуток. У Кремлі традиційно уникають будь-яких коментарів, заявляючи, що очільник РФ "одружений з Росією". Однак цього разу, відповідаючи на запитання пропагандистки, Путін визнав, що перебуває у стані закоханості.

Найстійкішими залишаються чутки про його зв’язок з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою, які циркулюють ще з 2008 року. Попри неодноразові спростування, ЗМІ регулярно публікують розслідування про розкішну нерухомість Кабаєвої та її можливу роль матері дітей російського диктатора.

У 2020 році широкого розголосу набула історія Світлани Кривоногих після розслідування видання "Проєкт". Колишній прибиральниці, яка раптово стала співвласницею банку "Росія" та власницею елітної нерухомості, приписували роман з Путіним наприкінці 1990-х — на початку 2000-х років. Її донька Єлизавета Кривоногих, відома як Луїза Розова, має помітну зовнішню схожість із президентом РФ. У 2025 році ЗМІ повідомляли, що вона мешкає в Парижі та робила неоднозначні заяви про "людину, яка зруйнувала її життя".

У 2024–2025 роках у фокусі уваги опинилася голова "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна. Чутки про її особливий статус підігріваються активною публічною діяльністю та схожістю типажу з попередніми ймовірними пасіями Путіна. У соцмережах активно обговорювали версію, що вона нібито замінила Аліну Кабаєву як "головну фаворитку". Водночас у листопаді 2025 року стало відомо, що Мізуліна вийшла заміж за російського співака-пропагандиста Shaman в окупованому Донецьку.

Ще одним іменем, яке з’являлося у чутках 2024–2025 років, стала фігуристка Каміла Валієва. Після допінгового скандалу та її усунення від змагань увагу ЗМІ привернули публічні слова підтримки з боку Путіна, а також поява спортсменки на офіційних заходах. Це породило спекуляції про її можливу роль "нової фаворитки", зважаючи на те, що на той момент їй було лише 19 років.

Також не вщухають чутки навколо 23-річної фігуристки Аліни Загітової. Після тріумфу на Олімпіаді 2018 року її стрімка кар’єра — від телеведучої на Першому каналі до учасниці дорогих льодових шоу — стала підставою для порівнянь з історією Аліни Кабаєвої.



