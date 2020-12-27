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Путин решил вакцинироваться против коронавируса: какую вакцину выберет президент РФ

Президент РФ решил вакцинироваться российской вакциной

сегодня, 21:28
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент России Владимир Путин получит вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщил в воскресенье пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире российского государственного телеканала. Об этом пишет Reuters.

Путин решил вакцинироваться против коронавируса: какую вакцину выберет президент РФ

Владмир Путин. Фото: kremlin.ru

По словам Пескова, Путин давно решил, что будет прививаться против COVID-19, но ждал пока бут завершены все формальности.

Программу добровольной вакцинации российской вакциной "Спутник V" Россия запустила в начале декабря, начав с наиболее уязвимых групп населения Москвы. Люди старше 60 лет могут начать обращаться за прививками уже в ближайший в понедельник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в воскресенье, на следующий день после того, как Минздрав России сообщил, что вакцина была одобрена для использования пожилыми людьми после отдельного испытания.

68-летний Путин ранее заявил, что российская вакцина эффективна и безопасна, и он не видит причин не вакцинироваться, добавив, что ждет, пока она станет доступной.

Ранее "Комментарии" писали, что глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал о случаях заболевания коронавирусом в его близком окружении. Президент России отметил, что его близкие люди даже получили российскую вакцину против COVID-19.

Напомним, что Владимир Путин получил новую должность. Президент России Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ, следует из указа, опубликованного на портале правовой информации 21 декабря. Согласно документу, президент является председателем Госсовета.

Также президент РФ во время традиционной ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не принял решение, будет ли он идти на выборы в 2024 году. Изменения в Конституции, принятые в этом году, позволяют ему это делать.


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Источник: https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-russia-putin-idUSKBN2910EM?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1lUigbyKwRaZYLRIWDv_wAkE0l_2MYfuOZjvMuCk6Z-nqBRidPpJDGIYk
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