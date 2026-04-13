Путин сделал предложение Ирану: что предложили в Кремле после провала переговоров с США
Путин сделал предложение Ирану: что предложили в Кремле после провала переговоров с США

После безрезультатных переговоров США и Ирана Владимир Путин предложил посредничество.

13 апреля 2026, 15:20
Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности выступить посредником по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке после безрезультатных переговоров между США и Ираном. Об этом стало известно после его телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пешешкианом.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Кремль, Путин в разговоре с иранским лидером подчеркнул намерение содействовать "справедливому и продолжительному миру" в регионе. По словам главы Кремля, Москва готова быть посредником в переговорах США и Ирана.

"Владимир Путин подчеркнул свою готовность… выступить посредником в стремлении к справедливому и крепкому миру на Ближнем Востоке. С этой целью Россия будет продолжать поддерживать активные контакты со всеми партнерами в регионе", — заявили в Кремле.

Также в пресс-службе главы РФ подтвердили "общую приверженность дальнейшему всестороннему укреплению добрососедских российско-иранских отношений".

Переговоры между США и Ираном состоялись в Исламабаде и продолжались более 20 часов, однако завершились без прорыва. Ключевым препятствием остается ядерная программа Ирана. Вашингтон настаивает на ее сворачивании, в то время как Тегеран отказывается идти на уступки. Дополнительным фактором стала ситуация вокруг Ормузского пролива, заблокированного Ираном после начала войны с США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп назвал единственный вопрос в переговорах с Ираном, который имеет значение для США.

Также "Комментарии" писали, что в Иране отреагировали на срыв переговоров со Соединенными Штатами после начала перемирия.



Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8587312
