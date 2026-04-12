Трамп назвав єдине питання в переговорах з Іраном, яке має значення

Президент США Дональд Трамп заявив, що головним і фактично єдиним питанням, яке визначає результат переговорів із Іраном, залишається ядерна програма Тегерана. За його словами, попри прогрес у низці напрямків, саме ця тема заблокувала можливість досягнення остаточної мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social заявив, що переговори з Іраном загалом пройшли конструктивно, і сторони змогли узгодити більшість позицій.

"Але єдине питання, яке дійсно мало значення, – ядерне, – залишилося невирішеним", – написав Трамп.

Йдеться про небажання Ірану відмовитися від своїх ядерних амбіцій. Американський лідер наголосив, що навіть значні поступки з інших питань не мають ваги, якщо існує ризик поширення ядерних технологій.

"Я міг би вдаватися в подробиці й розповідати про те, чого вдалося досягти, але є лише одна річ, яка має значення – Іран не готовий відмовитися від своїх ядерних амбіцій! Всі ці пункти не мають значення в порівнянні з тим, щоб дозволити ядерній енергії опинитися в руках таких нестабільних, складних і непередбачуваних людей", – додав Трамп.

Паралельно віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що після понад 20 годин переговорів сторони так і не змогли досягти прориву. За його словами, саме відсутність чітких гарантій з боку Ірану стала ключовою перешкодою.

