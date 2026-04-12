Трамп назвав єдине питання в переговорах з Іраном, яке має значення

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що головним і фактично єдиним питанням, яке визначає результат переговорів із Іраном, залишається ядерна програма Тегерана. За його словами, попри прогрес у низці напрямків, саме ця тема заблокувала можливість досягнення остаточної мирної угоди.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп у дописі в соцмережі Truth Social заявив, що переговори з Іраном загалом пройшли конструктивно, і сторони змогли узгодити більшість позицій.
Йдеться про небажання Ірану відмовитися від своїх ядерних амбіцій. Американський лідер наголосив, що навіть значні поступки з інших питань не мають ваги, якщо існує ризик поширення ядерних технологій.
Паралельно віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що після понад 20 годин переговорів сторони так і не змогли досягти прориву. За його словами, саме відсутність чітких гарантій з боку Ірану стала ключовою перешкодою.
