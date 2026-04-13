Путін зробив пропозицію Ірану: що запропонували у Кремлі після провалу переговорів з США

Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність виступити посередником у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході після безрезультатних переговорів між США та Іраном. Про це стало відомо після його телефонної розмови з президентом Ірану Масудом Пешешкіаном.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Кремль, Путін у розмові з іранським лідером підкреслив намір сприяти "справедливому та тривалому миру" в регіоні. За словами очільника Кремля Москва готова бути посередником у переговорах США та Ірану.

"Володимир Путін наголосив на своїй готовності… виступити посередником у прагненні до справедливого та міцного миру на Близькому Сході. З цією метою Росія продовжуватиме підтримувати активні контакти з усіма партнерами в регіоні", — заявили в Кремлі.

Також в пресслужбі очільника РФ підтвердили "спільну відданість подальшому всебічному зміцненню добросусідських російсько-іранських відносин".

Переговори між США та Іраном відбулися в Ісламабаді та тривали понад 20 годин, однак завершилися без прориву. Ключовою перешкодою залишається ядерна програма Ірану. Вашингтон наполягає на її згортанні, тоді як Тегеран відмовляється йти на поступки. Додатковим фактором стала ситуація навколо Ормузької протоки, яка заблокована Іраном після початку війни з США.

