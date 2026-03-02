Путин в сложном положении: приближается крушение режима в России

Рубрики
Slava Kot
События на Ближнем Востоке могут иметь стратегические последствия не только для Ирана, но и для России, в частности, может привести к падению режима Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя отсутствие активной поддержки Тегерана со стороны Москвы после ударов США и Израиля.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Сибига отметил, что ситуация с атаками по Ирану обнажила подлинный характер российско-иранского "стратегического партнерства". Несмотря на подписанный 20-летний договор о сотрудничестве в прошлом году, Кремль не спешит помогать Тегерану в критический момент.
Глава МИД отметил, что недавно присоединившийся к БРИКС Иран не получил даже инициированного Москвой совместного заявления поддержки от организации. Реакция Кремля ограничилась формальными соболезнованиями от Путина относительно гибели верховного лидера Али Хаменеи.
Однако Сибига указывает, что, наконец, ослабление иранского режима может иметь эффект домино и приведет к падению Путина.
