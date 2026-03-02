Путин в сложном положении: приближается крушение режима в России

События на Ближнем Востоке могут иметь стратегические последствия не только для Ирана, но и для России, в частности, может привести к падению режима Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя отсутствие активной поддержки Тегерана со стороны Москвы после ударов США и Израиля.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига отметил, что ситуация с атаками по Ирану обнажила подлинный характер российско-иранского "стратегического партнерства". Несмотря на подписанный 20-летний договор о сотрудничестве в прошлом году, Кремль не спешит помогать Тегерану в критический момент.

"Сейчас, когда иранский режим переживает затруднительное положение, нехватка поддержки со стороны его союзников особенно заметна, особенно в отсутствие России. Сейчас Москва не спешит спасать своего "союзника". Честно говоря, Путина, вероятно, больше волнует рост цен на нефть, чем его "партнеры" в Тегеране", — пишет Сибига.

Глава МИД отметил, что недавно присоединившийся к БРИКС Иран не получил даже инициированного Москвой совместного заявления поддержки от организации. Реакция Кремля ограничилась формальными соболезнованиями от Путина относительно гибели верховного лидера Али Хаменеи.

Однако Сибига указывает, что, наконец, ослабление иранского режима может иметь эффект домино и приведет к падению Путина.

"Суть в том, что Москва будет всегда изменять тем, кто рассчитывает на ее поддержку. В самый критический момент Россия умоет руки от своих партнеров. Такое уже случалось много раз. Падение Асада, Мадуро и Хаменеи будет иметь стратегические последствия для московского режима, приближая его собственный крах", — добавил Сибига.

