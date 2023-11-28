Путин объяснил без чего не может существовать Россия в речи о "русской мире"

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин выступил на заседании "Всемирного русского народного собора", где рассказал, что такое "русский мир". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Путин рассказал, что такое "русский мир". Фото из открытых источников
Состоялась ранее анонсированная речь Путина о "русском мире". Диктатор РФ в своем выступлении пояснил, что без такого этноса как россияне "русский мир" и Россия в принципе не могут существовать.
Путин указал, что в его словах якобы нет никакого превосходства русского народа перед другими народами, культурами и этносами.
Также "Комментарии" писали, что "русский мир" оказался в одной из популярных туристических стран и создает проблемы для местных жителей. Российские туристы массово приезжают в азиатскую страну и остаются там жить по окончании визы. Впоследствии россияне начинают вести нелегальный бизнес и объясняют это тем, что единственный способ быть "на плаву" — это нарушать закон.
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