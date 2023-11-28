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Путин объяснил без чего не может существовать Россия в речи о "русской мире"

Путин назвал русский народ основой существования России и "русского мира".

сегодня, 16:52
Автор:
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Slava Kot
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Президент России Владимир Путин выступил на заседании "Всемирного русского народного собора", где рассказал, что такое "русский мир". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин объяснил без чего не может существовать Россия в речи о "русской мире"

Путин рассказал, что такое "русский мир". Фото из открытых источников


Состоялась ранее анонсированная речь Путина о "русском мире". Диктатор РФ в своем выступлении пояснил, что без такого этноса как россияне "русский мир" и Россия в принципе не могут существовать.

"Без русских как этноса, без русского народа нет и не может быть "русского мира" и самой России", — заявил президент России.

Путин указал, что в его словах якобы нет никакого превосходства русского народа перед другими народами, культурами и этносами.

"В этом утверждении нет какой-либо претензии на преимущество, исключительность, избранность. Это просто факт, как то, что в нашей Конституции закреплен статус русского языка как языка государственно-народного народа", — сказал Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о провале плана Путина и создании новой проблемы в Кремле. Российский диктатор хотел создать миграционный кризис на границе с Финляндией, одно финское правительство закрыло пункты пропуска. В результате мигранты, которые Россия собирала из стран Африки и Ближнего Востока, оказались на территории РФ и создают проблемы для Путина.

Также "Комментарии" писали, что "русский мир" оказался в одной из популярных туристических стран и создает проблемы для местных жителей. Российские туристы массово приезжают в азиатскую страну и остаются там жить по окончании визы. Впоследствии россияне начинают вести нелегальный бизнес и объясняют это тем, что единственный способ быть "на плаву" — это нарушать закон.



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Источник: https://news.ru/vlast/putin-obyasnil-chto-lezhit-v-osnove-russkogo-mira/
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