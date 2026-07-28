Путин заявил, что не знает, что делать после войны: в Украине резко отреагировали

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина, который во время публичного мероприятия признал, что не представляет, чем Россия будет заниматься после окончания войны против Украины.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ходе общения с аудиторией Путин заявил, что российское руководство слишком погрузилось в военные процессы, в том числе начатую РФ войну против Украины.

"Вот когда "СВО" закончится, чем мы будем тогда заниматься? Настолько мы увлеклись этим", — сказал Путин.

После этого глава Кремля добавил, что война когда-нибудь завершится и призвал россиян сохранять "консолидацию".

На высказывания Путина отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его мнению, у российского дикатора нет ни одного видения будущего страны без войны.

"Путин не знает, что делать без войны. Единственный шанс для России остаться целостной — убрать Путин. Он болен, и не имеет никакого представления будущего без войны", — написал Коваленко.

Глава ЦПД также выразил убеждение, что продолжение войны будет только усугублять ситуацию внутри России. По словам Коваленко, последствия боевых действий будут постепенно ощущать обычные россияне из-за проблем с горючим, электроснабжением и товарами, а удары по Украине будут только увеличивать количество атак по территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-посол США назвал того, кто способен принудить Путина к миру. По его словам, это только один человек в мире.

Также "Комментарии" писали, что Путин высказался о целях войны РФ против Украины.