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Путін заявив, що не знає, що робити після війни: в Україні різко відреагували

Володимир Путін визнав, що не уявляє майбутнього Росії після завершення війни.

28 липня 2026, 12:15
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Slava Kot

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який під час публічного заходу визнав, що не уявляє, чим Росія займатиметься після закінчення війни проти України.

Путін заявив, що не знає, що робити після війни: в Україні різко відреагували

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з аудиторією Путін заявив, що російське керівництво надто занурилося у воєнні процеси, зокрема розпочату РФ війну проти України.

"Ось коли "СВО" закінчиться, чим ми тоді займатимемося? Настільки ми захопилися цим", — сказав Путін.

Після цього очільник Кремля додав, що війна колись завершиться та закликав росіян зберігати "консолідацію". 

На висловлювання Путіна відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. На його думку, російський дикатор не має жодного бачення майбутнього країни без війни.

"путін не знає, що робити без війни. Єдиний шанс для рф лишитися цілісною — прибрати путіна. Він хворий, і не має жодного уявлення майбутнього без війни", — написав Коваленко.

Очільник ЦПД також висловив переконання, що продовження війни лише погіршуватиме ситуацію всередині Росії. За словами Коваленка, наслідки бойових дій поступово відчуватимуть звичайні росіяни через проблеми з пальним, електропостачанням та товарами, а удари по Україні лише збільшуватимуть кількість атак по території РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що експосол США назвав того, хто здатен примусити Путіна до миру. За його словами, це лише одна людина у світі.

Також "Коментарі" писали, що Путін висловився про цілі війни РФ проти України.



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Джерело: https://t.me/akovalenko1989/11027
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