«Росатом» выводит из Курской АЭС персонал: в чем причина

Госкорпорация "Росатом" сообщила, что руководство приняло решение об уменьшении количества персонала на Курской АЭС-2. Такое решение якобы было принято потому, что в регионе ввели режим чрезвычайного положения.

Курская АЭС

"В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2", — говорится в публикации компании в Телеграме.

Отмечается, что оставшиеся специалисты продолжат работы в соответствии с графиком в штатном режиме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что среди сотрудников Курской АЭС паника. Они утверждают, что среди охранников Росгвардии, отвечающих за безопасность Курской АЭС, остались только женщины. Кроме того, стало известно, что у работников Курской АЭС нет никаких инструкций на случай наземной атаки. Недавно город Курчатов, где расположена станция, подвергся атаке беспилотников. Один из работников станции рассказал, что в июне по поводу ракетных опасностей задавали вопросы, куда им прятаться в случае атак, но не получили внятного ответа.

В то же время в Росгвардии заявили, что они усилили меры защиты Курской АЭС, но не уточнили как-именно.

Как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, у украинских войск якобы нет средств для захвата Курской атомной электростанции. Хотя известно, что ВСУ все же преуспевают в Курской области, в частности, сумели захватить несколько населенных пунктов и продвигаются дальше.

При этом в Украине не исключают, что ФСБ может организовать провокации на Курской АЭС, чтобы обвинить потом Украину.



