России грозит еще один "удар в спину": кто может присоединиться к бунту Пригожина

Российские захватчики, которые находятся на юге Украины, способны нанести "удар в спину" РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует перехват разговора россиян, который опубликован в Telegram блогер Николаевский Ванек.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что члены вражеской 205-й бригады, которые орудуют на Херсонском направлении, могут перестать использовать свои пушки против украинцев,

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В аудиоперехвате оккупанты говорят, что могут развернуть свои пушки на Россию.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Утром Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам заговорил о мятеже и измене в России, отдав приказ войскам на ликвидацию тех, кто пытается расколоть российское общество.

Читайте также на портале "Комментарии" — мятеж Пригожина: почему внутри РФ начинается период "спецопераций" – устоит ли режим Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – ближайшие часы будут ключевыми: в британской разведке сделали настораживающее заявление о ситуации в РФ. В Лондоне считают, что Пригожин действительно собирается дойти до Москвы.



