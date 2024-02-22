Россия готовит территориальные претензии к США

Россия готовится разорвать "соглашение Шеварднадзе — Бейкера", заключенное между СССР и США по разграничению морского пространства Берингова пролива. После чего Россия заявит свои территориальные претензии к территории, принадлежащей США. Об этом заявила член комитета по международным делам Роза Чемерис.



Беринговый пролив, разделяющий США и Россию. Фото из открытых источников

В ходе пленарного заседания Госдумы Роза Чемерис объявила о возможном отказе от советско-американского "соглашения Шеварднадзе — Бейкера".

"Следующим (на денонсацию) будет соглашение о сотрудничестве по Берингову проливу, заключенное в 1990 году между Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером", — сообщила Чемерис.

Впоследствии ее слова подтвердил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, также присутствовавший на заседании.

Согласно подписанным в 1990 году "соглашениям Шеварднадзе — Бейкера" США получили около 30 тысяч кв. км исключительной экономической зоны СССР и более 40 тысяч кв. км шельфа, которые теперь в Москве хотят отменить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США отреагировали на указ Путина, который протрактовали как предусматривающий продажу Аляски Соединенным Штатам как незаконное решение. На ответ США отреагировал Медведев, заявивший, что в таком случае войны не избежать.

Также "Комментарии" писали, что российские пропагандисты обсуждают возможные территориальные претензии к Японии. Между СССР и Японией не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны. Кроме Японии и США в РФ намекнули и на территории Монголии повесив баннер с обозначенной территорией страны, как на российскую.