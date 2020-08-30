Россия обратилась к Германии за получением анализов Алексея Навального

Генпрокуратура РФ направила запрос в Германию о предоставлении результатов анализов оппозиционного политика и блогера Алексея Навального, который с 20 августа не выходит из комы. Об этом передает немецкое издание Welt am Sonntag.

Россия поясняет свой интерес тем, что в случае заключения о факте отравления Навального опасным веществом и химическим оружием, прокуроры вынуждены будут открыть уголовное дело.

Минюст Германии зарегистрировал это обращение и выдаст заключение через российское посольство в Берлине в сроки, предусмотренные немецким законодательством.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что лабораторные исследования в клинике "Шарите", куда был экстренно вывезен Алексей Навальный из больницы в Омске, показали, что оппозиционер был отравлен веществом по типу "Новичок", которым российские спецслужбы пытались отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.



Мировая общественность немедленно стала обвинять в покушении на Навального кремлевскую власть, на что та назвала все эти подозрения не более чем информационным шумом.







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