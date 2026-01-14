Россия отреагировала на заявления президента США Дональда Трампа по поводу возможного контроля над Венесуэлой и ее нефтяными ресурсами. В Кремле отметили, что все нефтяные активы, разрабатываемые Россией на территории южноамериканской страны, принадлежат российскому государству и будут оставаться под его контролем независимо от позиции Вашингтона.

Кремль заявил о правах на нефть Венесуэлы. Фото из открытых источников

Государственная компания "Росзарубежнефть" заявила, что ее активы в Венесуэле являются собственностью России в соответствии с законодательством Венесуэлы, международным правом и двусторонними соглашениями между странами. В компании также подчеркнули, что намерены и дальше выполнять все обязательства перед международными партнерами.

"Росзарубежнефть" была создана в 2020 году как структура, связанная с Министерством экономического развития РФ, и вскоре получила венесуэльские активы "Роснефти". Это произошло после того, как США ввели санкции против отдельных подразделений "Роснефти" за торговлю венесуэльской нефтью.

Заявление Москвы прозвучало на фоне резких высказываний Дональда Трампа, публично говорившего о намерении взять под контроль крупнейшие в мире запасы нефти Венесуэлы с участием американских компаний. Он также поддержал арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, назвав его диктатором и обвинив в связях с наркоторговлей. Сам Мадуро эти обвинения отвергает.

Напряжение между сторонами усилилось после того, как США захватили нефтяной танкер под российским флагом, связанный с венесуэльскими поставками. Российский диктатор Владимир Путин публично не комментировал ситуацию, однако МИД России призвал Вашингтон освободить Мадуро и вернуться к дипломатическому диалогу.

Россия уже много лет поддерживает тесные политические, военные и энергетические связи с Каракасом. В ноябре Национальное собрание Венесуэлы одобрило продолжение на 15 лет работы совместных предприятий PDVSA и "Росзарубежнефть", разрабатывающих нефтяные месторождения на западе страны, что свидетельствует о намерении Москвы сохранить стратегическое присутствие в регионе, несмотря на давление США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин молчит от страха и игнорирует угрозы трем странам-союзницам РФ.

Также "Комментарии" писали, что единственный сын Мадуро сделал заявление после похищения отца военными США.