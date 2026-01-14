Росія відповідає Трампу: Кремль заявив про свої права

Росія відреагувала на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого контролю над Венесуелою та її нафтовими ресурсами. У Кремлі наголосили, що всі нафтові активи, які Росія розробляє на території південноамериканської країни, належать російській державі й залишатимуться під її контролем незалежно від позиції Вашингтона.

Кремль заявив про права на нафту Венесуели. Фото з відкритих джерел

Державна компанія "Росзарубежнефть" заявила, що її активи у Венесуелі є власністю Росії відповідно до законодавства Венесуели, міжнародного права та двосторонніх угод між країнами. У компанії також підкреслили, що мають намір і надалі виконувати всі зобов’язання перед міжнародними партнерами.

"Росзарубежнефть" була створена у 2020 році як структура, пов’язана з Міністерством економічного розвитку РФ, і невдовзі отримала венесуельські активи "Роснефти". Це сталося після того, як США запровадили санкції проти окремих підрозділів "Роснефти" за торгівлю венесуельською нафтою.

Заява Москви пролунала на тлі різких висловлювань Дональда Трампа, який публічно говорив про намір взяти під контроль найбільші у світі запаси нафти Венесуели за участі американських компаній. Він також підтримав арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро, назвавши його диктатором і звинувативши у зв’язках із наркоторгівлею. Сам Мадуро ці обвинувачення відкидає.

Напруження між сторонами посилилося після того, як США захопили нафтовий танкер під російським прапором, пов’язаний із венесуельськими поставками. Російський диктатор Володимир Путін публічно не коментував ситуацію, однак МЗС Росії закликало Вашингтон звільнити Мадуро та повернутися до дипломатичного діалогу.

Росія вже багато років підтримує тісні політичні, військові та енергетичні зв’язки з Каракасом. У листопаді Національні збори Венесуели схвалили продовження на 15 років роботи спільних підприємств PDVSA та "Росзарубежнефть", які розробляють нафтові родовища на заході країни, що свідчить про намір Москви зберегти стратегічну присутність у регіоні попри тиск США.

