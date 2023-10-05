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Россия планирует построить военную базу на оккупированных территориях другой страны

Минобороны РФ готовится создать новую военно-морскую базу на побережье Черного моря.

сегодня, 11:35
Автор:
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Slava Kot
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Россия планирует создать военно-морскую базу на оккупированной территории Грузии, заявил лидер непризнанной Республики Абхазия Аслан Бжания. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия планирует построить военную базу на оккупированных территориях другой страны

Аслан Бжания и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Поддерживаемый Россией самозванный президент Республики Абхазия рассказал о новом соглашении по российской базе вблизи Очамира на побережье Черного моря.


"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в районе Очамчира будет постоянная база российского ВМФ", – сказал Бжания.

Аслан Бжания пояснил, что создание новой военной базы России повысит обороноспособность Абхазии и Кремля в регионе. Самозванный президент также добавил, что были достигнуты договоренности, о которых он не может публично сообщить.

Напомним, что российские войска поддержали сепаратистов Абхазии и Южной Осетии и помогли этим непризнанным странам отбиться от грузинской армии, попытавшейся вернуть регионы под свой контроль в 2008 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев подтвердил готовность России к аннексии Абхазии и Южной Осетии.

Также "Комментарии" писали о президентке Грузии, которая хотела приехать в Украину, но ее остановило собственное правительство. Из-за попытки Саломе Зурабишвили посетить несколько европейских стран Конституционный суд Грузии начал рассмотрение импичмента президентки. Пост президента Грузии имеет представительские полномочия по внешней политике, поэтому правительство может блокировать выезд из страны для Зурабишвили. Несмотря на неодобрение грузинского правительства, Зурабишвили совершила несколько визитов в другие страны.



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Источник: https://iz.ru/
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