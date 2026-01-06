В Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы беспилотных систем за 7 месяцев с момента их создания поразили более 168 тысяч российских целей ориентировочной стоимостью 20 миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении СБС в Facebook.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

По количеству боевых вылетов, их было за указанный срок более 832 тысяч.

Среди пораженных целей врага — 532 танка, около 2 500 орудий и гаубиц, почти 7 700 единиц автотехники и более 5 500 мототехники. Также операторы дронов поразили более 50 тысяч единиц живой силы оккупантов.

Еще в Силах беспилотных систем говорят, что атаковали более 350 целей непосредственно на территории России.

При этом, затягивая войну против Украины Россия продолжает нести убытки. Так в ночь на 6 января неизвестные дроны атаковали целый ряд российских регионов. Под ударом оказались как минимум Пенза, Усмань, Ленинградская область и не только.

Согласно хронологии сообщений в пабликах, первым под удар попал город Пенза. Местные жители услышали около 5-7 взрывов после 2 часов ночи по местному времени. Они также рассказали, что видели в небе яркое вспышки, а до этого звуки пролетов дронов. Параллельно в соцсетях распространяются кадры, на которых, судя по всему, запечатлен пожар. Ряд пабликов сообщал, что, предварительно, под удар попал подшипниковый завод.

Читайте также на портале "Комментарии" — через несколько дней после того, как американские спецслужбы вывезли в рамках военной операции в Венесуэле президента Николаса Мадуро, Государственный департамент США опубликовал обращение на своем русскоязычном аккаунте в соцсети Х.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ осудила операцию РФ в Венесуэле, но есть важный нюанс.



