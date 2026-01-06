Росія втратила 20 млрд доларів: що сталося за останні 7 місяців

У Збройних силах України повідомили, що Сили безпілотних систем за 7 місяців з моменту їх створення вразили понад 168 тисяч російських цілей орієнтовною вартістю 20 мільярдів доларів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні НБС у Facebook.

Безпілотник. Фото: з відкритих джерел

За кількістю бойових вильотів їх було за вказаний термін понад 832 тисячі.

Серед уражених цілей ворога – 532 танки, близько 2 500 гармат та гаубиць, майже 7 700 одиниць автотехніки та понад 5 500 мототехніки. Також оператори дронів вразили понад 50 тисяч одиниць живої сили окупантів.

Ще у Силах безпілотних систем кажуть, що атакували понад 350 цілей безпосередньо на території Росії.

При цьому, затягуючи війну проти України, Росія продовжує зазнавати збитків. Так у ніч на 6 січня невідомі дрони атакували цілу низку російських регіонів. Під ударом опинилися, як мінімум, Пенза, Усмань, Ленінградська область і не тільки.

Згідно з хронологією повідомлень у пабліках, першим під удар потрапило місто Пенза. Місцеві жителі почули близько 5-7 вибухів після 2 години ночі за місцевим часом. Вони також розповіли, що бачили в небі яскраві спалахи, а до цього звуки прольотів дронів. Паралельно в соцмережах поширюються кадри, на яких, зважаючи на все, відображена пожежа. Ряд пабліків повідомляв, що попередньо під удар потрапив підшипниковий завод.

