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Россия раскритиковала Израиль из-за ядерного оружия

Представитель министерства иностранных дел Мария Захарова обвиняет Израиль в наличии ядерного оружия, которое страна может применить во время войны на Ближнем Востоке.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД России Мария Захарова призвала МАГАТЭ обратить внимание на Израиль с усиленными проверками из-за возможного наличия в стране ядерного оружия. Об этом Захарова заявила в пропагандистской программе "Соловьев Live".

Россия раскритиковала Израиль из-за ядерного оружия

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Мария Захарова отреагировала на скандальные заявления министра наследия Израиля Амихая Элияху, который рассказал, что использование ядерного оружия по Сектору Газа возможно для окончания войны.


"Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один – значит, слышим ли мы официальные заявления о наличии ядерного оружия?" – говорит Мария Захарова.

Российская пресс-секретарь МИД обратилась в своем выступлении к МАГАТЭ и другим международным организациям, чтобы те провели проверку наличия у Израиля ядерного оружия и усилили контроль над ним.

Напомним, что министр наследия Израиля Амихая Элияху согласился на возможное использование ядерной бомбы. Этими заявлениями Элияху попал под шквал критики, в частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил министра наследия от заседаний правительства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США планировали взорвать более 500 ядерных бомб на территории Израиля. Согласно проекту 1960-80 годов, Соединенные Штаты хотели показать мирное применение ядерных технологий для создания нового морского канала через Израиль. Впоследствии проект закрыли, ведь радиационное излучение показало слишком большое значение для безопасности населения.

Также "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия объявила, что может создать ядерную бомбу. Таким образом, саудовский лидер отреагировал на информацию, что Иран может приблизиться к созданию ядерного оружия.



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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20231107/mid-1907842135.html
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