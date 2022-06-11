Россия снова в огне: в Брянской области горела воинская часть (ВИДЕО)

В рф произошел очередной случай пожара на территории воинской части. На сей раз происшествие случилось на территории Брянской области.

Пожар. Фото из открытых источников

Сегодняшним утром в СМИ появилась информация о том, что в Клинцовском районе горит воинская часть. Очевидцы сняли видео на месте происшествия и опубликовали в Сети. На кадрах видно, что над горящим зданием поднимается густой черный дым.

Отмечается, что для тушения возгорания было привлечено девять единиц пожарно-спасательной техники. На данный момент информации о пострадавших нет. Официально информацию о пожаре в воинской части пока не прокомментировали.

Видео с места происшествия было опубликовано в одном из крупных Telegram-каналов.

Случаи недавних пожаров на территории рф:

3 июня в Москве сильный пожар в бизнес-центре, а в Набережных Челнах горит предприятие. В столичном бизнес-центре люди оказались отрезаны от выхода из-за сильного возгорания. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях.

4 июня в Тюмени горело административное здание, а в Хабаровском крае здание Росгвардии. Известно, что в Тюмени загорелось здание на территории автобазы областной думы. Видео с места происшествия были опубликованы в Сети.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что российские оккупанты обстреливают Николаевскую область. В результате на территориях лесных хозяйств случились возгорания.

Также новостное издание "Комментарии" сообщало о том, что в Ростовской области загорелся БТР с боекомплектом. Российские полицейские инцидент комментировать отказались.

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