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Россия снова в огне: в Брянской области горела воинская часть (ВИДЕО)

Очевидцы запечатлели происшествие на видео

сегодня, 10:42
Автор:

Анастасия
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В рф произошел очередной случай пожара на территории воинской части. На сей раз происшествие случилось на территории Брянской области. 

Россия снова в огне: в Брянской области горела воинская часть (ВИДЕО)

Пожар. Фото из открытых источников

Сегодняшним утром в СМИ появилась информация о том, что в Клинцовском районе горит воинская часть. Очевидцы сняли видео на месте происшествия и опубликовали в Сети. На кадрах видно, что над горящим зданием поднимается густой черный дым. 

Отмечается, что для тушения возгорания было привлечено девять единиц пожарно-спасательной техники. На данный момент информации о пострадавших нет. Официально информацию о пожаре в воинской части пока не прокомментировали. 

Видео с места происшествия было опубликовано в одном из крупных Telegram-каналов. 

Случаи недавних пожаров на территории рф: 

3 июня в Москве сильный пожар в бизнес-центре, а в Набережных Челнах горит предприятие. В столичном бизнес-центре люди оказались отрезаны от выхода из-за сильного возгорания. Видео с места происшествия было опубликовано в социальных сетях. 

4 июня  в Тюмени горело административное здание, а в Хабаровском крае здание Росгвардии. Известно, что в Тюмени загорелось здание на территории автобазы областной думы. Видео с места происшествия были опубликованы в Сети. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что российские оккупанты обстреливают Николаевскую область. В результате на территориях лесных хозяйств случились возгорания

Также новостное издание "Комментарии" сообщало о том, что в Ростовской области загорелся БТР с боекомплектом. Российские полицейские инцидент комментировать отказались. 


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