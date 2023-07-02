logo

BTC/USD

30528.45

ETH/USD

1919.26

LTC/USD

110.95

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Россия возобновила авиарейсы в одну из "дружественных" стран
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия возобновила авиарейсы в одну из "дружественных" стран

После полутора лет войны одна из стран снова начала принимать российские самолеты.

сегодня, 13:05
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Входящая в российскую группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" возобновила регулярные рейсы на Кубу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Россия возобновила авиарейсы в одну из "дружественных" стран

Самолет авиакомпании "Россия". Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения ряд стран Запада и их союзников объявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Однако теперь некоторые российские партнеры начинают больше взаимодействовать с Москвой и возобновляют разрешения на вхождение в свое воздушное пространство самолетов из РФ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Российский чиновник Дмитрий Чернышенко сообщал в мае, что к июлю будут налажены регулярные полеты на Кубу, которые будут совершаться в обход воздушного пространства "недружественных" в РФ стран. Теперь стало известно, что Россия возобновила регулярные рейсы в эту страну. Полеты будут осуществляться дважды в неделю и следовать из московского аэропорта Шереметьево в кубинский курортный городок Варадеро.

Напомним, что авиационные компании Российской Федерации вынуждены были приостановить полеты на Кубу, Мексику и Доминиканскую республику спустя четыре дня после начала полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна из Латинской Америки усиливает альянс с Россией и подписывает новые соглашения. Премьер Кубы Мануэль Марреро посетил экономический форум в России, где заключил новые экономические соглашения с РФ.

Также "Комментарии" писали, что Китай усиливает свой шпионаж за США и собирается построить шпионский центр на Кубе. Соединенные Штаты критически оценивают подобные действия КНР и считают, что таким образом Пекин планирует реализовать проект "141".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/jul/02/russia-ukraine-war-live-russia-launches-first-overnight-drone-strike-on-kyiv-in-12-days
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!