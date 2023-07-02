Россия возобновила авиарейсы в одну из "дружественных" стран

Входящая в российскую группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" возобновила регулярные рейсы на Кубу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Самолет авиакомпании "Россия". Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения ряд стран Запада и их союзников объявил о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Однако теперь некоторые российские партнеры начинают больше взаимодействовать с Москвой и возобновляют разрешения на вхождение в свое воздушное пространство самолетов из РФ.

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Российский чиновник Дмитрий Чернышенко сообщал в мае, что к июлю будут налажены регулярные полеты на Кубу, которые будут совершаться в обход воздушного пространства "недружественных" в РФ стран. Теперь стало известно, что Россия возобновила регулярные рейсы в эту страну. Полеты будут осуществляться дважды в неделю и следовать из московского аэропорта Шереметьево в кубинский курортный городок Варадеро.

Напомним, что авиационные компании Российской Федерации вынуждены были приостановить полеты на Кубу, Мексику и Доминиканскую республику спустя четыре дня после начала полномасштабного вторжения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна из Латинской Америки усиливает альянс с Россией и подписывает новые соглашения. Премьер Кубы Мануэль Марреро посетил экономический форум в России, где заключил новые экономические соглашения с РФ.

Также "Комментарии" писали, что Китай усиливает свой шпионаж за США и собирается построить шпионский центр на Кубе. Соединенные Штаты критически оценивают подобные действия КНР и считают, что таким образом Пекин планирует реализовать проект "141".