Российский дипломат организовывает регулярные парады на территории НАТО



















Генеральное консульство России на Шпицбергене в конце июля организовало третий парад на архипелаге, принадлежащем члену НАТО Норвегии. Регулярные парады на территории норвежской группы островов начали проходить после назначения туда консулом Андрея Чемерила, связываемого с российскими спецслужбами ГРУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Barents Observer.

Российский парад на архипелаге Шпицберген. Фото: The Barents Observer

Морской парад прошел в поселке Баренцбург по случаю Дня ВМФ России 30 июля. В параде приняли участие все гражданские российские плавсредства, которых всего было пять единиц. Во главе парада был катер русского генконсула Чемерила. Все корабли были украшены русскими флагами. Ни на одной из лодок не было норвежских флагов, которые согласно морским обычаям должны вывешиваться в знак уважения.

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На страницах в соцсетях генконсульства России заявили, что парад в Баренцбурге "уже традиционный". Первый прошел год назад ко Дню ВМС РФ, а второй парад прошел 9 мая, чем шокировал норвежцев. Согласно данным норвежской телерадиокомпании NRK Андрей Чемерило не является обычным дипломатом, а связан с военной разведкой ГРУ. Сам россиянин отрицает такую информацию.

Шпицберген – самая северная территория Норвегии. Хотя Шпицберген и находится под норвежским суверенитетом, он имеет уникальный договор от 1920 года, который дает другим странам использовать ресурсы острова. Пока договором пользуется только Россия. Россияне здесь живут в населённых пунктах Баренцбург и Пирамида. В Баренцбурге жили также многие украинцы, однако после полномасштабного вторжения большинство из них покинули норвежский архипелаг.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия заявила о наглости и неуважении, и теперь требует от Норвегии 440 млн рублей компенсации.

Также "Комментарии" писали, что Россия внесла Норвегию в список "недружественных действий". Норвегия отреагировала на подобные меры со стороны РФ.