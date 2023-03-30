Российский империализм застрял в головах россиян, – политолог

Подавляющее большинство граждан РФ не знают истории своей страны, но свято верят, что захваченные ранее территории это исконно русские земли. Об этом в Телеэфире заявил политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман. Путин до сих пор считает, что он руководит СССР, а россияне избрали его, чтобы собрать все эти территории в одно государство.



Путин думает, что он император и это ощущение у россиян тоже есть

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“К сожалению, подавляющее большинство россиян вообще не знают и не помнят, в какой стране они живут и где эта страна находится. А также президент Владимир Путин тоже не знает, какой страной он руководит. И это проявляется каждый день в каждом слове. Путин решил, что он управляет всей советской территорией, которая называлась СССР. Он считает, что его избрали жители Советского Союза, избрали его президентом", – говорит Шейтельман.

Политтехнолог уверен, что Путин не мог бы выиграть выборы ни в Украине, ни в Казахстане, ни даже в Беларуси.

Он никто для этих людей, он очень не подходит для всех стран. Он забывает, что когда разваливался Советский Союз, образовалась не одна страна, а 15. И население оставшихся 14 стран больше, чем население Российской Федерации. Он президент довольно небольшой страны — Российской Федерации, а на карте выглядит как большое пятно. Но это маленькая экономика, это никакая наука, там полное отсутствие культуры", – говорит эксперт.

Шейтельман подчеркнул, что Путин думает, что он император и это ощущение у россиян тоже есть.

“Я не знаю, кто из них кого заразил или россияне Путина, или Путина россиян. Они говорят "мы большая страна". Но когда они такой стали, если за 33 года существования нет никаких достижений. Ни один россиянин не может назвать ни одного достижения за 33 года их страны. Но они приписывают себе историю других стран, которые были на этой территории, но не имеют к ним никакого отношения. Вот это называется виртуальный империализм", – сказал гость эфира.

Как писали "Комментарии", посол России в Швеции угрожает странам, которые собираются стать членами НАТО военными действиями.

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