Самолеты Франции и Германии приблизились к границам России: реакция Минобороны РФ

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Slava Kot
Министерство обороны России заявило, что 15 мая якобы подняла свои истребители Су-27, чтобы предотвратить проникновение патрульных самолетов из Франции и Германии в российское воздушное пространство вблизи Балтийского моря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Российский истребитель Су-27. Фото из открытых источников
По данным Минобороны РФ полеты совершали немецкий патрульный самолет P-3C и французский морской патрульный самолет Atlantic-2. На приближение самолетов Россия подняла свои истребители. После таких действий оба европейских авиационных средства вернули от приближения к российской границе.
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В настоящее время Германия и Франция не подтвердили сообщения от представителей Российской Федерации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские самолеты приближались к воздушному пространству Аляски. Военные США отреагировали и отправили свои самолеты на перехват.
Также "Комментарии" писали о польском самолете, который в сотрудничестве с Румынией осуществлял мониторинг Черного моря. Вскоре после вылета к нему приблизился российский истребитель и совершил несколько опасных маневров, что привело к турбулентности и временной потере управления польского самолета. Из-за таких действий России Польша вызвала посла Российской Федерации Сергея Андреева для объяснения агрессивных действий российского пилота.
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