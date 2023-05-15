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Самолеты Франции и Германии приблизились к границам России: реакция Минобороны РФ

Россия заявляет, что французский и немецкий самолет летел в сторону ее воздушного пространства, чем принудили к решительным действиям.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

Министерство обороны России заявило, что 15 мая якобы подняла свои истребители Су-27, чтобы предотвратить проникновение патрульных самолетов из Франции и Германии в российское воздушное пространство вблизи Балтийского моря. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Самолеты Франции и Германии приблизились к границам России: реакция Минобороны РФ

Российский истребитель Су-27. Фото из открытых источников

По данным Минобороны РФ полеты совершали немецкий патрульный самолет P-3C и французский морской патрульный самолет Atlantic-2. На приближение самолетов Россия подняла свои истребители. После таких действий оба европейских авиационных средства вернули от приближения к российской границе.


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"На приближении к государственной границе России обнаружены две воздушные цели. В целях выявления целей и предотвращения нарушения государственной границы РФ был поднят истребитель Су-27 ВВС Балтийского флота", — сообщили в российском министерстве обороны.

В настоящее время Германия и Франция не подтвердили сообщения от представителей Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские самолеты приближались к воздушному пространству Аляски. Военные США отреагировали и отправили свои самолеты на перехват.

Также "Комментарии" писали о польском самолете, который в сотрудничестве с Румынией осуществлял мониторинг Черного моря. Вскоре после вылета к нему приблизился российский истребитель и совершил несколько опасных маневров, что привело к турбулентности и временной потере управления польского самолета. Из-за таких действий России Польша вызвала посла Российской Федерации Сергея Андреева для объяснения агрессивных действий российского пилота.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russia-says-it-scrambled-jet-stop-french-german-patrol-flights-entering-russian-2023-05-15/
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