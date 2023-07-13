logo

BTC/USD

30547.39

ETH/USD

1881.19

LTC/USD

99.72

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине

Ядерные удары стали одной из угроз, используемых российской пропагандой в войне против Украины и Запада. Однако сколько россиян поддерживает ядерную атаку по Украине.

сегодня, 16:42
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Большинство граждан Российской Федерации считают недопустимым ядерный удар по территории Украины, однако поддерживают такую идею 16% россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание RBC.

Сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине

Ядерный взрыв. Фото из открытых источников

Соцслужба Russian Field задала россиянам вопрос, допустим ли ядерный удар по Украине для победы в войне. Согласно полученным данным от социологической компании, 74% россиян против применения ядерного оружия для удара по Украине. 16% указали, что это допустимо. Из них 5% считает атаку допустимую в случае возможной угрозы проиграть войну против Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине - фото 2

Большинство выступавших за ядерный удар по Украине оказались россияне в возрасте 30-44 лет. Кроме того, мужчины чаще были склонны к ядерной атаке по Украине, чем женщины – 20% против 12%.

Также социологическая служба Russian Field спросила россиян, как успешно идут боевые действия российской армии в Украине. Большинство граждан России считают их успешными. За варианты успешно и, скорее всего, успешно проголосовало 58% россиян. В то время как о неуспешных действиях в войне заявили 21% респондентов.

Сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине - фото 3

Напомним, что российские политики периодически упоминают о возможности применения ядерного оружия для удара по Украине. В частности, бывший президент Дмитрий Медведев угрожал ядерным Апокалипсисом. По его словам, это может произойти из-за возможной угрозы поражения России в войне против Украины и ее союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО реагирует на ядерную риторику России, отметив, что она безрассудна и опасна.

Также "комментарии" писали, что Лукашенко пригрозил ядерными ударами по Западу, заявив об определенных целях для атаки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/politics/13/07/2023/64ae64369a79473dea569f07
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!