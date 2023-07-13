Сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине

Большинство граждан Российской Федерации считают недопустимым ядерный удар по территории Украины, однако поддерживают такую идею 16% россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российское издание RBC.



Ядерный взрыв. Фото из открытых источников

Соцслужба Russian Field задала россиянам вопрос, допустим ли ядерный удар по Украине для победы в войне. Согласно полученным данным от социологической компании, 74% россиян против применения ядерного оружия для удара по Украине. 16% указали, что это допустимо. Из них 5% считает атаку допустимую в случае возможной угрозы проиграть войну против Украины.

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Большинство выступавших за ядерный удар по Украине оказались россияне в возрасте 30-44 лет. Кроме того, мужчины чаще были склонны к ядерной атаке по Украине, чем женщины – 20% против 12%.

Также социологическая служба Russian Field спросила россиян, как успешно идут боевые действия российской армии в Украине. Большинство граждан России считают их успешными. За варианты успешно и, скорее всего, успешно проголосовало 58% россиян. В то время как о неуспешных действиях в войне заявили 21% респондентов.

Напомним, что российские политики периодически упоминают о возможности применения ядерного оружия для удара по Украине. В частности, бывший президент Дмитрий Медведев угрожал ядерным Апокалипсисом. По его словам, это может произойти из-за возможной угрозы поражения России в войне против Украины и ее союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что НАТО реагирует на ядерную риторику России, отметив, что она безрассудна и опасна.

Также "комментарии" писали, что Лукашенко пригрозил ядерными ударами по Западу, заявив об определенных целях для атаки.