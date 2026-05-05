Главная Новости Мир Россия Соратник Путина прямо угрожает королю Чарльзу поднять "флаг победы" над Великобританией
НОВОСТИ

Соратник Путина прямо угрожает королю Чарльзу поднять "флаг победы" над Великобританией

Российский депутат пригрозил Великобритании после заявлений короля Чарльза III о поддержке Украины

5 мая 2026, 15:40
Slava Kot

Риторика между Москвой и Западом снова обострилась после резких заявлений российских политиков в адрес Великобритании. Соратник российского диктатора Владимира Путина выступил с прямыми угрозами, заявив о готовности чеченских военных "поднять флаг победы" над Букингемским дворцом.

Адам Делимханов. Фото из открытых источников

Российский депутат Адам Делимханов отреагировал на недавние слова короля Чарльза III. Во время визита в США британский монарх отметил необходимость поддержки Украины и укрепление безопасности евроатлантического пространства.

В ответ Делимханов опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором изображена атака чеченцев на Букингемский дворец. Российский депутат апеллировал к истории Второй мировой войны, заявляя, что победа была достигнута исключительно благодаря советским войскам.

"Англия — это не та страна, которая может диктовать условия миру. Чарльз также пытался переписать историю и приписать себе победу во Второй мировой войне. Но победу одержали советские солдаты, ценой огромных жертв дошедшие до Берлина и поднявшие Знамя Победы над Рейхстагом", — сказал Делимханов.

Фотография создана искусственным интеллектом, как чеченцы атакуют Букингемский дворец

Российский политик заявил, что среди поднимавших флаг в Берлине также были чеченцы, пригрозил Великобритании и назвал короля Чарльза "сумасшедшим".

"Чеченцы, потомки победителей, готовы выполнить любой приказ Путина и, если нужно, поднять Знамя Победы над Букингемским дворцом, как наш героический соотечественник… Британский король останется в истории как сумасшедший, призвавший к Третьей мировой войне", — добавил Делимханов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев пригрозил миру ядерным апокалипсисом.



Источник: https://t.me/adelimkhanov_95/3407
