Slava Kot
Риторика между Москвой и Западом снова обострилась после резких заявлений российских политиков в адрес Великобритании. Соратник российского диктатора Владимира Путина выступил с прямыми угрозами, заявив о готовности чеченских военных "поднять флаг победы" над Букингемским дворцом.
Адам Делимханов.
Российский депутат Адам Делимханов отреагировал на недавние слова короля Чарльза III. Во время визита в США британский монарх отметил необходимость поддержки Украины и укрепление безопасности евроатлантического пространства.
В ответ Делимханов опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором изображена атака чеченцев на Букингемский дворец. Российский депутат апеллировал к истории Второй мировой войны, заявляя, что победа была достигнута исключительно благодаря советским войскам.
Фотография создана искусственным интеллектом, как чеченцы атакуют Букингемский дворец
Российский политик заявил, что среди поднимавших флаг в Берлине также были чеченцы, пригрозил Великобритании и назвал короля Чарльза "сумасшедшим".
