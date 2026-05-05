Риторика между Москвой и Западом снова обострилась после резких заявлений российских политиков в адрес Великобритании. Соратник российского диктатора Владимира Путина выступил с прямыми угрозами, заявив о готовности чеченских военных "поднять флаг победы" над Букингемским дворцом.

Адам Делимханов. Фото из открытых источников

Российский депутат Адам Делимханов отреагировал на недавние слова короля Чарльза III. Во время визита в США британский монарх отметил необходимость поддержки Украины и укрепление безопасности евроатлантического пространства.

В ответ Делимханов опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором изображена атака чеченцев на Букингемский дворец. Российский депутат апеллировал к истории Второй мировой войны, заявляя, что победа была достигнута исключительно благодаря советским войскам.

"Англия — это не та страна, которая может диктовать условия миру. Чарльз также пытался переписать историю и приписать себе победу во Второй мировой войне. Но победу одержали советские солдаты, ценой огромных жертв дошедшие до Берлина и поднявшие Знамя Победы над Рейхстагом", — сказал Делимханов.

Фотография создана искусственным интеллектом, как чеченцы атакуют Букингемский дворец

Российский политик заявил, что среди поднимавших флаг в Берлине также были чеченцы, пригрозил Великобритании и назвал короля Чарльза "сумасшедшим".

"Чеченцы, потомки победителей, готовы выполнить любой приказ Путина и, если нужно, поднять Знамя Победы над Букингемским дворцом, как наш героический соотечественник… Британский король останется в истории как сумасшедший, призвавший к Третьей мировой войне", — добавил Делимханов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как король Чарльз дважды остроумно пошутил над Трампом.

Также "Комментарии" писали, что Дмитрий Медведев пригрозил миру ядерным апокалипсисом.