Король Чарльз в Конгресі США згадав про Україну: Зеленський відреагував

Президент України Володимир Зеленський подякував королю Чарльзу III за згадку про Україну під час його виступу перед Конгресом США. Український лідер назвав слова британського монарха важливим сигналом єдності між союзниками по обидва боки Атлантики.

Володимир Зеленський у соцмережі X перепостив відео з виступу короля Чарльза та заявив, що його заклик до підтримки України є необхідним для закінчення війни.

"Я дякую Його Величності королю Чарльзу III, королівській родині, Сполученому Королівству та всім хоробрим американським серцям за цей дзвінкий заклик до єдності на підтримку України через Атлантику. Це саме те, що потрібно, щоб принести гідний і тривалий мир Україні та всій Європі. Народ України щиро цінує всю підтримку, надану Сполученим Королівством та Сполученими Штатами", — заявив Зеленський.

Під час виступу в Конгресі США британський монарх наголосив на необхідності рішучої підтримки України. Король Чарльз також пов’язав сучасні виклики з історичними моментами трансатлантичної солідарності, зокрема після терактів 11 вересня 2001 року.

Король Чарльз III та королева Камілла перебувають у США з чотириденним державним візитом, який розпочався 27 квітня.

