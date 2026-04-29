logo_ukra

BTC/USD

76795

ETH/USD

2302.57

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Король Чарльз в Конгресі США згадав про Україну: Зеленський відреагував
commentss НОВИНИ Всі новини

Король Чарльз в Конгресі США згадав про Україну: Зеленський відреагував

Володимир Зеленський відреагував на промову короля Чарльза в Конгресі США.

29 квітня 2026, 13:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський подякував королю Чарльзу III за згадку про Україну під час його виступу перед Конгресом США. Український лідер назвав слова британського монарха важливим сигналом єдності між союзниками по обидва боки Атлантики.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський у соцмережі X перепостив відео з виступу короля Чарльза та заявив, що його заклик до підтримки України є необхідним для закінчення війни.

"Я дякую Його Величності королю Чарльзу III, королівській родині, Сполученому Королівству та всім хоробрим американським серцям за цей дзвінкий заклик до єдності на підтримку України через Атлантику. Це саме те, що потрібно, щоб принести гідний і тривалий мир Україні та всій Європі. Народ України щиро цінує всю підтримку, надану Сполученим Королівством та Сполученими Штатами", — заявив Зеленський.

Під час виступу в Конгресі США британський монарх наголосив на необхідності рішучої підтримки України. Король Чарльз також пов’язав сучасні виклики з історичними моментами трансатлантичної солідарності, зокрема після терактів 11 вересня 2001 року.

Король Чарльз III та королева Камілла перебувають у США з чотириденним державним візитом, який розпочався 27 квітня. Королівське подружжя разом з президентським беруть участь в офіційних заходах. Останні неодноразово потрапляли в курйозні ситуації, зокрема Трамп одного разу ляснув Меланію по сідницях, а перша леді США згодом відштовхнула його року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як король Чарльз двічі дотепно пожартував над Трампом у США. Сміялася уся зала в Білому домі.

Також "Коментарі" писали, що Дональд Трамп відреагував на промову короля Чарльза про Україну.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2049424050095595835
Теги:

Новини

Всі новини