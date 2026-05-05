Slava Kot
Риторика між Москвою та Заходом знову загострилася після різких заяв російських політиків на адресу Великої Британії. Соратник російського диктатора Володимира Путіна виступив із прямими погрозами, заявивши про готовність чеченських військових "підняти прапор перемоги" над Букінгемським палацом.
Адам Делімханов. Фото з відкритих джерел
Російський депутат Адам Делімханов відреагував на нещодавні слова короля Чарльза III. Під час візиту до США британський монарх наголосив на необхідності підтримки України та зміцнення безпеки євроатлантичного простору.
У відповідь Делімханов опублікував зображення, згенероване штучним інтелектом, на якому зображено атаку чеченців на Букінгемський палац. Російський депутат апелював до історії Другої світової війни, заявляючи, що перемога була досягнута виключно завдяки радянським військам
Фотографія створена штучним іннтелектом, як чеченці атакують Букінгемський палац
Російський політик заявив, що серед тих, хто піднімав прапор у Берліні також були чеченці, пригрозив Великій Британії та назвав короля Чарльза "божевільним".
