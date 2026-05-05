Соратник Путіна прямо погрожує королю Чарльзу підняти "прапор перемоги" над Великою Британією
Російський депутат пригрозив Великій Британії після заяв короля Чарльза III про підтримку України

5 травня 2026, 15:40
Slava Kot

Риторика між Москвою та Заходом знову загострилася після різких заяв російських політиків на адресу Великої Британії. Соратник російського диктатора Володимира Путіна виступив із прямими погрозами, заявивши про готовність чеченських військових "підняти прапор перемоги" над Букінгемським палацом.

Адам Делімханов. Фото з відкритих джерел

Російський депутат Адам Делімханов відреагував на нещодавні слова короля Чарльза III. Під час візиту до США британський монарх наголосив на необхідності підтримки України та зміцнення безпеки євроатлантичного простору.

У відповідь Делімханов опублікував зображення, згенероване штучним інтелектом, на якому зображено атаку чеченців на Букінгемський палац. Російський депутат апелював до історії Другої світової війни, заявляючи, що перемога була досягнута виключно завдяки радянським військам

"Англія — це не та країна, яка може диктувати умови світові. Чарльз також намагався переписати історію та приписати собі перемогу у Другій світовій війні. Але перемогу здобули радянські солдати, які ціною величезних жертв дійшли до Берліна та підняли Прапор Перемоги над Рейхстагом", — сказав Делімханов.

Фотографія створена штучним іннтелектом, як чеченці атакують Букінгемський палац

Російський політик заявив, що серед тих, хто піднімав прапор у Берліні також були чеченці, пригрозив Великій Британії та назвав короля Чарльза "божевільним".

"Чеченці, нащадки переможців, готові виконати будь-який наказ Путіна і, якщо потрібно, підняти Прапор Перемоги над Букінгемським палацом, як наш героїчний співвітчизник… Британський король залишиться в історії як божевільний, який закликав до Третьої світової війни", — додав Делімханов.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як король Чарльз двічі дотепно пожартував над Трампом.

Також "Коментарі" писали, що Дмитро Медведєв пригрозив світу ядерним апокаліпсисом.



Джерело: https://t.me/adelimkhanov_95/3407
