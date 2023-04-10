Связанные с Путиным кровью сделают все, чтобы он не попал в Гаагу

Президента РФ Владимира Путина могут ликвидировать до того момента, как его посадят на скамью подсудимых в Гааге. Окружение российского диктатора, причастное к военным преступлениям в Украине, таким образом попытается избежать ответственности. Такое мнение в телеэфире высказал глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев, пишут "Комментарии".



Пропутинские прихвостни не допустят попадания своего «вождя» в международный суд

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

“Я уверен в том, что если его не убьют, его удастся отправить Путина в Гаагу. Но я подозреваю, что ему не дадут и его не сдадут в Гаагу, потому что не он один является преступником. Очень много людей, которые должны оказаться. И я думаю, что те, которые связаны с ним кровью, сделают все, чтобы он не попал в Гаагу и не предстал перед судом для того, чтобы потом вместе с ним не разделить эту судьбу", — сказал он.

Но, считает Закаев, вероятность того, что Путина ликвидируют, велика.

“В любом случае, я думаю, мир с 17 марта (дата выдачи МКС ордера на арест) изменился, мы живем в другую эпоху. И все, как бы ни складывалось, понимают, что Путина сегодня подозревают в похищении украинских детей, он объявлен в розыск и выдан ордер на его арест. Это говорит о многом, во всяком случае, сказывается и на настроениях нацменьшинств, людей Северного Кавказа и других национальных республик или других национальных народов, находящихся в колониальной зависимости от России", — говорит глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом.

По его словам, они сейчас уже пересматривают свое отношение к стране-агрессорке, которой руководит военный преступник.

“Я уверен в том, что настроения в этом направлении будут усиливаться. Именно поэтому это тоже имеет огромное значение — выдача ордера на арест Путина”, — заявил Ахмед Закаев.

Напомним, "Комментарии" писали какая судьба ждет Кадырова: есть ли у него жизнь после Путина.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Лавров заявил, что Россия и США уже находятся в войне Глава МИД России обвинил США в помощи отстаивающей свой суверенитет Украине.

Читайте также на страницах "Комментариев" — вот так поворот: россияне своих срочников будут бросать в горячие точки.