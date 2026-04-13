После результатов парламентских выборов в Венгрии, где победила оппозиционная партия "Тиса", в России прозвучали первые резкие заявления. Одним из первых на поражение Виктора Орбана отреагировал специальный представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев отреагировал на поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии комментарием к сообщению британского консерватора Томми Роббинсона.

"Венгрия упала. Она будет пронизана, как Лондон, Париж, Берлин... Смерть Европы распространяется", — заявил Роббинсон.

В ответ Дмитриев спрогнозировал негативные последствия для Европейского Союза из-за результатов выборов в Венгрии, которые зафиксировали поражение Орбана.

"Это лишь ускорит распад ЕС. Посмотрим, прав ли я через 4 месяца", — написал Дмитриев на платформе X.

Таким образом, в Москве фактически поддержали нарративы, которые распространяют евроскептики.

Состоявшиеся 12 апреля выборы стали переломным моментом для венгерской политики. Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром одержала убедительную победу, одержав 138 из 199 мандатов в парламенте. В то же время правящая партия "Фидес", которую возглавляет Орбан, потеряла большинство и получила всего 56 мест.

После 16-ти лет доминирования Орбан признал поражение на выборах в Венгрии. Его политический курс критиковали за пророссийскую риторику, конфликты с европейскими институтами, блокировку помощи Украине и отмену санкций с РФ.

