commentss НОВОСТИ Все новости

Темное будущее нарисовала Россия для ЕС в первой реакции на поражение Орбана на выборах в Венгрии

В Кремле отреагировали на поражение Орбана в Венгрии. Российский чиновник заявил о возможном "распаде ЕС".

13 апреля 2026, 11:15
Slava Kot

После результатов парламентских выборов в Венгрии, где победила оппозиционная партия "Тиса", в России прозвучали первые резкие заявления. Одним из первых на поражение Виктора Орбана отреагировал специальный представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

Кирилл Дмитриев. Фото из открытых источников

Кирилл Дмитриев отреагировал на поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии комментарием к сообщению британского консерватора Томми Роббинсона.

"Венгрия упала. Она будет пронизана, как Лондон, Париж, Берлин... Смерть Европы распространяется", — заявил Роббинсон.

В ответ Дмитриев спрогнозировал негативные последствия для Европейского Союза из-за результатов выборов в Венгрии, которые зафиксировали поражение Орбана.

"Это лишь ускорит распад ЕС. Посмотрим, прав ли я через 4 месяца", — написал Дмитриев на платформе X.

Таким образом, в Москве фактически поддержали нарративы, которые распространяют евроскептики.

Состоявшиеся 12 апреля выборы стали переломным моментом для венгерской политики. Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром одержала убедительную победу, одержав 138 из 199 мандатов в парламенте. В то же время правящая партия "Фидес", которую возглавляет Орбан, потеряла большинство и получила всего 56 мест.

После 16-ти лет доминирования Орбан признал поражение на выборах в Венгрии. Его политический курс критиковали за пророссийскую риторику, конфликты с европейскими институтами, блокировку помощи Украине и отмену санкций с РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трампа спросили о поражении Орбана на выборах в Венгрии. Показательная реакция президента США попала на видео.

Также "Комметнари" писали, что Илон Маск 4 словами отреагировал на выборы в Венгрии.



