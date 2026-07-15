Трамп пообещал подписать "адские санкции" против России: появилась реакция Кремля

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве внимательно следят за сигналами из США о возможном усилении санкционного давления на Россию. По его словам, в Кремле анализируют все заявления американской стороны и ожидают дальнейшего развития событий.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал перспективу принятия в США законопроекта о новых масштабных санкциях против России, который уже получил широкую поддержку в Конгрессе.

"О санкционной проблематике мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые раздаются и на рабочем уровне, и на уровне президента США Дональда Трампа относительно этих санкций. Будем смотреть в зависимости от развития событий", — сказал Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что существует высокая вероятность подписания законопроекта о новых санкциях против России. По его словам, эта законодательная инициатива была одним из главных приоритетов 71-летнего сенатора Линдси Грэма, скончавшегося 11 июля.

"Это в честь Линдси. Это было его дело. Он стремился к этому больше всего на свете. И есть большая вероятность, что это будет сделано", — сказал Трамп.

Законопроект подготовили сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Документ поддержали 119 законодателей от обеих партий. Среди предложенных мер главным является введение 500-процентной пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть, газ или уран, а также аналогичный тариф на поставляемые в США отдельные российские товары. Авторы документа считают, что такие экономические ограничения должны усилить давление на Москву из-за продолжающейся войны против Украины.

Законопроект был внесен в Сенат США еще в декабре 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что соратница Трампа предполагает, что сенатора Линдси Грэма отравила Россия. На эту информацию отреагировал Дональд Трамп.

Также "Кометнари" писали, что в Кремле заявили о новых сигналах от США по поводу войны России против Украины.