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Чи отруїли росіяни Ліндсі Грема: Трамп розкрив несподівані деталі

Дональд Трамп прокоментував версію про можливу причетність Росії до смерті сенатора Ліндсі Грема

14 липня 2026, 12:10
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп відкинув припущення про можливу причетність Росії до смерті сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Відповідаючи на запитання журналіста про версію можливого отруєння, американський лідер заявив, що не вважає її правдоподібною та пов'язав смерть політика з серйозними проблемами зі здоров'ям.

Чи отруїли росіяни Ліндсі Грема: Трамп розкрив несподівані деталі

Трамп висловився про смерть Ліндсі Грема. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Newsweek, під час інтерв'ю ведучий Грег Келлі нагадав, що Ліндсі Грем був одним із найжорсткіших критиків Кремля та свого часу закликав до усунення Володимира Путіна. У зв'язку з цим він запитав Трампа, чи не вбачає той російського сліду в смерті сенатора.

"У росіян є звичка отруювати тих, хто їм не подобається. Чи маєте ви якісь підозри?", — запитав журналіст.

Трамп відповів, що не підтримує таку версію смерті Грема.

"Щоб підтримати теорію змови, я б із задоволенням сказав "так", але, думаю, у нього були певні проблеми. Його батько помер приблизно в такому самому віці. У нього були досить глибокі проблеми, які було нелегко виявити", – заявив президент США.

За словами Трампа, лікарі пояснили йому, що причиною смерті стала важка патологія, через яку "буквально розірвалася" одна з частин тіла сенатора.

Ліндсі Грем помер 11 липня у віці 71 року після "короткої та раптової хвороби". За день до цього, він повернувся з України, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що соратниця Трампа Лора Лумер припускає, що сенатора Ліндсі Грема отруїла Росія. А російський соціолог Ігор Ейдман припустив, що до його смерті могли бути причетні російські спецслужби.

Також "Коментарі" писали, що судмедексперти назвали причину смерті Ліндсі Грема.



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Джерело: https://www.newsweek.com/donald-trump-asked-is-lindsey-graham-poisoned-by-russia-death-71-12192428
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