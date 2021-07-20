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У Путина назвали условие, при котором Россия официально начнет вторжение на Донбасс

По словам Дмитрия Козака, если Киев решит закончить войну на Донбассе силой, это приведет к катастрофе

сегодня, 18:49
Автор:

Вечканова Елена

В Кремле считают, что если ситуация на востоке Украины накалится до предела, а украинские военнослужащие решат вернуть контроль над территорией силой, то Россия может официально вмешаться. По словам замглавы администрации российского президента Дмитрия Козака, другой реакции на радикальные действия Киеву ожидать и не стоит.

У Путина назвали условие, при котором Россия официально начнет вторжение на Донбасс

РФ вторгнется на Донбасс, если Украина попробует восстановить власть силой. Фото иллюстративное

Таким образом у Путина пытаются заранее оправдать вероятное вторжение на Донбасс. При этом со стороны Украины не единожды звучали заявления о противоположном: что никакой силы для окончания войны на Донбассе применятся не будет, вопрос хотят решить исключительно дипломатией.

Несмотря на это, Козак говорит, что в Украине сегодня слишком много радикалов, которые все чаще проявляют агрессию. Это, по его мнению, свидетельствует о вероятной идеи геноцида для отдельных представителей населения.

"В случае, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество", — подчеркнул российский политик.

При этом Дмитрий Козак все равно пытается держаться стороны "РФ — посредник, а не участник конфликта", что подтверждается его другими заявлениями. По словам чиновника, в Кремле поддерживают большинство украинских граждан, которые выступают за мирное решение военного противостояния на Донбассе.

Также представитель АП РФ сделал предположение, что еще одного народного восстания, каким была Революция Достоинства, Украина может и не пережить. Это вновь подчеркивает весьма агрессивный тон российских политиков в адрес украинского государства, ведь все чаще из Кремля звучат разговоры о вероятном "развале" Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, почему, по словам Козака, Владимир Зеленский ведет себя хуже по отношению к Донбассу, нежели Петр Порошенко. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как российские политики реагируют на вероятное поглощение ОРДЛО их государством.


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Источник: https://france.mid.ru/ru/presse/interview_pi_kozak_ru/
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