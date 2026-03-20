21 марта переговоры в США состоятся только между Киевом и Вашингтоном. Официальной делегации от РФ на них не будет. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время общения с представителями масс-медиа сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Нет, Россия не будет участвовать в этих контактах. Это будет двусторонний диалог украинцев с американцами. Пауза в продолжении трехстороннего формата носит временный характер", — отметил спикер.

Дмитрий Песков также выразил надежду на то, что РФ сможет вернуться к переговорам в ближайшей перспективе.

Стоит отметить, что ранее Дмитрий Песков заявил, что переговоры по завершению войны между Россией и Украиной находятся на паузе, однако она носит "ситуативный" характер. По его словам, они продолжатся, когда США будут выделять больше времени на войну в Украине.

Турция выразила готовность стать площадкой для следующего раунда переговоров между Украиной и Россией. Это подтвердило Министерство иностранных дел Турции после телефонного разговора главы ведомства Хакана Фидана с российским министром Сергеем Лавровым, сообщает Reuters.

Фидан подчеркнул, что Анкара готова принять новый этап дипломатических переговоров, отмечая серьезные риски, которые несет затяжная война, как для безопасности региона, так и для глобальной стабильности. Однако официально никаких подтвержденных данных о дате или подготовке встречи на данный момент нет.

Также издание "Комментарии" сообщало — РФ ведет войну против Украины, но параллельно захватывает другую страну: в США раскрыли детали.



