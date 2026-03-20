У Путіна відповіли, чи братимуть участь у мирних переговорах в США щодо України

21 березня переговори у США відбудуться лише між Києвом та Вашингтоном. Офіційної делегації від РФ на них не буде. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву під часі спілкування з представниками мас-медіа зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Ні, Росія не братиме участі в цих контактах. Це буде двосторонній діалог українців з американцями. Пауза у продовженні тристороннього формату має тимчасовий характер", — зазначив спікер.

Дмитро Пєсков також висловив сподівання, що РФ зможе повернутися до переговорів у найближчій перспективі.

Варто зазначити, що раніше Дмитро Пєсков заявив, що переговори щодо завершення війни між Росією та Україною наразі перебувають на паузі, однак вона має "ситуативний" характер. За його словами, вони продовжаться, коли США буде виділяти більше часу на війну в Україні.

Туреччина висловила готовність стати майданчиком для наступного раунду переговорів між Україною та Росією. Це підтвердило Міністерство закордонних справ Туреччини після телефонної розмови голови відомства Хакана Фідана з російським міністром Сергієм Лавровим, повідомляє Reuters.

Фідан підкреслив, що Анкара готова прийняти новий етап дипломатичних переговорів, наголошуючи на серйозних ризиках, які несе затяжна війна, як для безпеки регіону, так і для глобальної стабільності. Однак, офіційно жодних підтверджених даних про дату чи підготовку зустрічі на цей момент немає.

