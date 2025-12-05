Главный переговорщик российского диктатора Владимира Кирилл Дмитриев, представляющий Россию во взаимодействиях с США по "мирному плану", насмешливо прокомментировал цитируемые в СМИ слова канцлера Германии Фридриха Мерца в слитном разговоре европейских лидеров. Об этом пишет собеседник агентства.

Путин и Дмитриев. Фото: из открытых источников

Дмитриева задела фраза, которую якобы сказал Мерц в разговоре, что "они ведут игру – и с вами, и с нами" (Украина и Европа).

"Канцлер Мерц обвиняет американцев в "играх"... Дорогой Мерц, да вы даже не в игре. Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне, срывом миротворческих усилий, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией и упрямой тупостью", — написал переговорщик Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам Европейского Союза предоставить Бельгии юридические гарантии в вопросе предоставления Украине кредита, который планируется профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – сейчас Кремль ждет реакции от американских коллег по итогам переговоров, состоявшихся между диктатором Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом 2 декабря в Москве. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского фюрера Юрий Ушаков.

Российский чиновник отметил, пока разговора с президентом США Дональдом Трампом в графике Путина нет. Впрочем, отмечает Ушаков, как только будут предпосылки для контакта, это "организуют достаточно быстро".

Ранее "Комментарии" писали — Путин срывает переговоры: в США предупреждают об опасных сигналах.



