logo

BTC/USD

91106

ETH/USD

3118.57

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина высмеяли предупреждение Мерца о "нечестной игре" в отношении Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина высмеяли предупреждение Мерца о "нечестной игре" в отношении Украины

Кирилла Дмитриева возмутила фраза канцлера ФРГ Мерца о нечестной игре США и РФ

5 декабря 2025, 11:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Главный переговорщик российского диктатора Владимира Кирилл Дмитриев, представляющий Россию во взаимодействиях с США по "мирному плану", насмешливо прокомментировал цитируемые в СМИ слова канцлера Германии Фридриха Мерца в слитном разговоре европейских лидеров. Об этом пишет собеседник агентства.

У Путина высмеяли предупреждение Мерца о "нечестной игре" в отношении Украины

Путин и Дмитриев. Фото: из открытых источников

Дмитриева задела фраза, которую якобы сказал Мерц в разговоре, что "они ведут игру – и с вами, и с нами" (Украина и Европа).

"Канцлер Мерц обвиняет американцев в "играх"... Дорогой Мерц, да вы даже не в игре. Вы сами себя дисквалифицировали подстрекательством к войне, срывом миротворческих усилий, нереалистичными предложениями, суицидом западной цивилизации, миграцией и упрямой тупостью", — написал переговорщик Кремля.

Читайте на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц предложил странам Европейского Союза предоставить Бельгии юридические гарантии в вопросе предоставления Украине кредита, который планируется профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – сейчас Кремль ждет реакции от американских коллег по итогам переговоров, состоявшихся между диктатором Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивом Уиткоффом 2 декабря в Москве. Как информирует портал "Комментарии", об этом заявил помощник российского фюрера Юрий Ушаков.

Российский чиновник отметил, пока разговора с президентом США Дональдом Трампом в графике Путина нет. Впрочем, отмечает Ушаков, как только будут предпосылки для контакта, это "организуют достаточно быстро".

Ранее "Комментарии" писали — Путин срывает переговоры: в США предупреждают об опасных сигналах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости