logo_ukra

BTC/USD

91106

ETH/USD

3118.57

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Путіна висміяли попередження Мерца про "нечесну гру" щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна висміяли попередження Мерца про "нечесну гру" щодо України

Кіріла Дмітрієва обурила фраза канцлера ФРГ Мерца про нечесну гру США та РФ

5 грудня 2025, 11:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Головний перемовник російського диктатора Володимира Кіріл Дмітрієв, що представляє Росію у взаємодіях зі США щодо "мирного плану", глузливо прокоментував цитовані у ЗМІ слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у злитій розмові європейських лідерів, Як інформує портал "Коментарі", про це Дмітрієв написав у соцмережі Х.

У Путіна висміяли попередження Мерца про "нечесну гру" щодо України

Путін та Дмітрієв. Фото: з відкритих джерел

Дмітрієва заділа фраза, яку нібито сказав Мерц у розмові, що "вони ведуть гру – і з вами, і з нами" (Україною і Європою).

"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", – написав перемовник Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував країнам Європейського Союзу надати Бельгії юридичні гарантії у питанні надання Україні кредиту, який планують профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Також видання "Коментарі" повідомляло – наразі Кремль чекає на реакцію від американських колег за підсумками переговорів, що відбулися між диктатором Володимиром Путіним і спецпосланцем США Стівом Віткоффом 2 грудня у Москві. Як інформує портал "Коментарі", про це заявив помічник російського “фюрера” Юрій Ушаков.

Російський чиновник зазначив, поки розмови з президентом США Дональдом Трампом у графіку Путіна немає. Втім, зауважує Ушаков, як тільки будуть передумови для контакту, це “організують досить швидко”.

Раніше "Коментарі" писали – Путін зриває переговори: в США попереджають про небезпечні сигнали.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини