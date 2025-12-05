У Путіна висміяли попередження Мерца про "нечесну гру" щодо України

Головний перемовник російського диктатора Володимира Кіріл Дмітрієв, що представляє Росію у взаємодіях зі США щодо "мирного плану", глузливо прокоментував цитовані у ЗМІ слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у злитій розмові європейських лідерів, Як інформує портал "Коментарі", про це Дмітрієв написав у соцмережі Х.

Путін та Дмітрієв. Фото: з відкритих джерел

Дмітрієва заділа фраза, яку нібито сказав Мерц у розмові, що "вони ведуть гру – і з вами, і з нами" (Україною і Європою).

"Канцлер Мерц звинувачує американців в "іграх"... Дорогий Мерц, та ви навіть не у грі. Ви самі себе дискваліфікували підбурюванням до війни, зривом миротворчих зусиль, нереалістичними пропозиціями, суїцидом західної цивілізації, міграцією і впертою тупістю", – написав перемовник Кремля.

Російський чиновник зазначив, поки розмови з президентом США Дональдом Трампом у графіку Путіна немає. Втім, зауважує Ушаков, як тільки будуть передумови для контакту, це “організують досить швидко”.

