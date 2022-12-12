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У России будут проблемы. Путин переоценил доходы страны

Путин принял бюджет России с большими расходами на войну, однако российский президент, вероятно, переоценил бюджет своей страны.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин утвердил бюджет на 2023 год, который предусматривает расходы более 30% ВВП на оборону, безопасность и правоохранительные органы. Однако британское министерство обороны считает, что это слишком оптимистичные предположения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter министерства обороны Великобритании.

У России будут проблемы. Путин переоценил доходы страны

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

5 декабря 2022 г. президент Путин подписал закон о бюджете России. Согласно этому закону бюджет на оборону, безопасность и правоохранительные органы вырос на 30% и теперь составляет 9 трлн рублей, примерно 143 млрд долларов. Таким образом, Россия будет забирать средства в других сферах для покрытия расходов на войну.

"Одобренный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в отношении ожидаемых доходов и расходов на 2023 год. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление, чтобы покрыть расходы на войну", – пишут в британской разведке.

Кроме того, следует отметить, что Россия увеличивает свои расходы на войну, а в бюджет поступает все меньше денег из-за санкций и ограничений, которые РФ получила из-за полномасштабного вторжения в Украину. Путину даже приходилось принимать специальные законы и создать новые налоги для поступления дополнительных средств в бюджет Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президента России предал один из его союзников, отменивший ежегодную встречу с Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, как Владимир Путин во время онлайн встречи хотел обмануть зрителей, однако его предали часы, показывавшие другое время.



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Источник: https://twitter.com/BoeingAirplanes/status/1600371756627554319
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