У России будут проблемы. Путин переоценил доходы страны

Президент России Владимир Путин утвердил бюджет на 2023 год, который предусматривает расходы более 30% ВВП на оборону, безопасность и правоохранительные органы. Однако британское министерство обороны считает, что это слишком оптимистичные предположения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter министерства обороны Великобритании.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

5 декабря 2022 г. президент Путин подписал закон о бюджете России. Согласно этому закону бюджет на оборону, безопасность и правоохранительные органы вырос на 30% и теперь составляет 9 трлн рублей, примерно 143 млрд долларов. Таким образом, Россия будет забирать средства в других сферах для покрытия расходов на войну.

"Одобренный Путиным бюджет, вероятно, слишком оптимистичен в отношении ожидаемых доходов и расходов на 2023 год. Поэтому другие части российского бюджета, вероятно, испытывают все большее давление, чтобы покрыть расходы на войну", – пишут в британской разведке.

Кроме того, следует отметить, что Россия увеличивает свои расходы на войну, а в бюджет поступает все меньше денег из-за санкций и ограничений, которые РФ получила из-за полномасштабного вторжения в Украину. Путину даже приходилось принимать специальные законы и создать новые налоги для поступления дополнительных средств в бюджет Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президента России предал один из его союзников, отменивший ежегодную встречу с Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали о том, как Владимир Путин во время онлайн встречи хотел обмануть зрителей, однако его предали часы, показывавшие другое время.

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