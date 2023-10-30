В ЕС отреагировали на погромы в Дагестане

В Европейской комиссии отреагировали на антисемитский штурм в аэропорту российской Махачкалы, заявив, что решительно осуждают любой антисемитизм. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга в Брюсселе сделал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

Погром в Махачкале. Фото из открытых источников

"Мы самым решительным образом осуждаем любой антисемитизм. Европейская комиссия приняла много шагов, чтобы поддержать борьбу с антисемитизмом. Я уверен, что в этом не может быть никаких сомнений", – отметил Стефан де Кеерсмакер.

Отметим, в аэропорту Махачкалы (Дагестан) вечером 29 октября вспыхнули антисемитские протесты и погромы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всё происходящее – это часть распространенной в россии культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным ТВ, экспертами и властью. В обновленном отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что из-за погрома в Махачкале путинскому режиму, похоже, будет трудно заверить избирателей, что ситуация под контролем. А также убедить еврейскую аудиторию, что их меньшинства в безопасности (несмотря на свои усилия представить рф как религиозно толерантную страну). Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии". Эксперты детально проанализировали ситуацию.

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