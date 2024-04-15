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В Кремле отреагировали на массированную иранскую атаку по Израилю

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "чрезвычайно обеспокоены" инцидентом в отношении союзника России, который нанес удар по Израилю.

сегодня, 15:59
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с союзником России, который выпустил около 300 беспилотников и ракет в сторону территории Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на массированную иранскую атаку по Израилю

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков призвал не усиливать эскалацию в регионе, отметив, что Россия "озабочена" инцидентом.

"РФ чрезвычайно озабочена ситуацией на Ближнем Востоке, дальнейшая эскалация не отвечает ничьим интересам", — сказал Песков.

Спикер Кремля также заявил, что Москва надеется на решение конфликтной ситуации между Ираном и Израилем мирным путем.

"Россия выступает за политико-дипломатическое разрешение разногласий на Ближнем Востоке", — добавил Песков.

Несколько ранее спикер МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на атаку со стороны Ирана и критику израильского посла, призвавшего Москву осудить Тегеран за запуск ракет и беспилотников. Однако Захарова отказалась и добавила, что Израиль не осуждал удары Украины по территории РФ.

По информации ЦАХАЛ, Иран выпустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических. Израиль совместно с союзниками сбил 99% вражеской техники, перехватившей преимущественно еще до подлета к израильской границе — в небе над Ираком и Иорданией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция президента Израиля Ицхака Герцога на нападение Ирана.

Также "Комментарии" писали о гневной реакции премьер-министра Польши Дональда Туска относительно заявлений израильской армии, которая нанесла удар по волонтерам и убила нескольких из них, в том числе и гражданина Польши.



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