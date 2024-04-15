В Кремле отреагировали на массированную иранскую атаку по Израилю

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Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с союзником России, который выпустил около 300 беспилотников и ракет в сторону территории Израиля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков призвал не усиливать эскалацию в регионе, отметив, что Россия "озабочена" инцидентом.
Спикер Кремля также заявил, что Москва надеется на решение конфликтной ситуации между Ираном и Израилем мирным путем.
Несколько ранее спикер МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на атаку со стороны Ирана и критику израильского посла, призвавшего Москву осудить Тегеран за запуск ракет и беспилотников. Однако Захарова отказалась и добавила, что Израиль не осуждал удары Украины по территории РФ.
По информации ЦАХАЛ, Иран выпустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических. Израиль совместно с союзниками сбил 99% вражеской техники, перехватившей преимущественно еще до подлета к израильской границе — в небе над Ираком и Иорданией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция президента Израиля Ицхака Герцога на нападение Ирана.
Также "Комментарии" писали о гневной реакции премьер-министра Польши Дональда Туска относительно заявлений израильской армии, которая нанесла удар по волонтерам и убила нескольких из них, в том числе и гражданина Польши.
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