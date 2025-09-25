Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Досить різна риторика, яка йде зі США, не суперечить їхньому декларованому бажанню врегулювати війну в Україні. Москва продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів. Таку заяву для російських пропагандистських ЗМІ зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
При цьому Пєсков додав, що Москва підтримує ці зусилля, і що "продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів".
Читайте також на порталі "Коментарі" — "спецоперація в Україні", як Кремль називає повномасштабну війну проти України – це одне, а те, що відбувається навколо Росії, – це війна, яку російська сторона має виграти. Таку заяву в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.
Також видання "Коментарі" повідомляло — у Кремлі назвали "голослівними" заяви уряду Данії, в якому не виключили причетність Росії до інциденту з дронами, які виявили поблизу аеропорту Копенгагена. Вже традиційно позицію Москви озвучив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Раніше "Коментарі" писали — Міністерство фінансів Росії запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% з 2026 року. За даними відомства, це дозволить профінансувати військові витрати у четвертому році війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні відомства.