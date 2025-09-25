У Кремлі відреагували на нові заяви Трампа: що тепер говорять про переговори

Досить різна риторика, яка йде зі США, не суперечить їхньому декларованому бажанню врегулювати війну в Україні. Москва продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів. Таку заяву для російських пропагандистських ЗМІ зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Ми бачимо різну риторику, яка йде з Вашингтона. Поки ми виходимо з того, що Вашингтон зберігає політичну волю і президент Трамп зберігає політичну волю на те, щоб продовжувати докладати зусиль у плані мирного врегулювання в Україні", — заявив головний рупор Кремля.

При цьому Пєсков додав, що Москва підтримує ці зусилля, і що "продовжує бути відкритою для виходу на трек мирних переговорів".

